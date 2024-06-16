Эти знаки Зодиака получат сюрприз от Вселенной: кто главный счастливчик

Телец

Вас ждут прекрасные новости. Карты Таро указывают на то, что на работе вас начнут ценить, возможно даже выпишут премию. На этом сюрпризы от Вселенной не закончатся, удача будет сопровождать вас на каждом шагу.

Дева

Новая неделя принесет вам немало хлопот, но все они будут приятными. Знакомьтесь с людьми, заводите новых друзей и наслаждайтесь приятной компанией. Вселенная подарит вам шанс забыть об одиночестве и найти свое счастье.

Весы

Энергия будет бить ключом. Карты Таро указывают на то, что новая неделя будет насыщенной и очень веселой. И вы точно не устанете от событий, которые вас ждут. Все наладится, не бойтесь проблем.

Лев

Вселенная поможет вам с важным делом, в котором очень нужна мудрость. И вы сможете проявить свои таланты, что принесет заслуженную победу и очень щедрую награду. Однако разделите этот успех с теми, кто по праву может на него претендовать вместе с вами.