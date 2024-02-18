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Эти знаки Зодиака получат шанс все изменить. Новая неделя станет концом "черной полосы"

Что обещает гороскоп в неделю (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя (с 19 по 25 февраля) приятно удивит представителей четырех знаков Зодиака. Они получат шанс изменить свою жизнь и забыть о плохом периоде. "Черная полоса" закончится.

Кому повезет уже с понедельника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza.

Телец

Эта неделя даст вам возможность раскрыться в чем-то новом. В один момент все изменится, вы получите шанс забыть обо всем плохом и вычеркнуть из истории все негативные моменты. Конец "черной полосы" даст вам желание двигаться дальше и срывать с неба звезды.

Рак

С понедельника вам следует научиться выстраивать границы. Не позволяйте кому-либо вмешиваться в вашу жизнь и менять ход ваших мыслей. Если вы сможете найти человека, который действительно прислушивается к вашим желаниям, именно он поможет все изменить. Впрочем, вы справитесь и сами, судьба подбросит вам возможность начать все с чистого листа.

Скорпион

Вас ждет невероятная неделя. Вы поймете, что большинство проблем можно легко решить, если приложить минимум усилий. Прислушивайтесь к интуиции и действуйте. "Черная полоса" закончится, пора начать новую страницу вашей жизни, наполните ее радостными моментами.

Весы

Вы можете оказаться на распутье. Но никто не сделает выбор за вас, все в ваших руках. В поиске счастья и гармонии вам следует верить в свои силы и строить крепкие отношения с людьми вокруг вас. Вы сможете встретить настоящих друзей, рядом с которыми вы начнете новую жизнь.

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