Эти знаки Зодиака получат шанс все изменить. Новая неделя станет концом "черной полосы"

Новая неделя (с 19 по 25 февраля) приятно удивит представителей четырех знаков Зодиака. Они получат шанс изменить свою жизнь и забыть о плохом периоде. "Черная полоса" закончится.
Кому повезет уже с понедельника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza.
Эта неделя даст вам возможность раскрыться в чем-то новом. В один момент все изменится, вы получите шанс забыть обо всем плохом и вычеркнуть из истории все негативные моменты. Конец "черной полосы" даст вам желание двигаться дальше и срывать с неба звезды.
С понедельника вам следует научиться выстраивать границы. Не позволяйте кому-либо вмешиваться в вашу жизнь и менять ход ваших мыслей. Если вы сможете найти человека, который действительно прислушивается к вашим желаниям, именно он поможет все изменить. Впрочем, вы справитесь и сами, судьба подбросит вам возможность начать все с чистого листа.
Вас ждет невероятная неделя. Вы поймете, что большинство проблем можно легко решить, если приложить минимум усилий. Прислушивайтесь к интуиции и действуйте. "Черная полоса" закончится, пора начать новую страницу вашей жизни, наполните ее радостными моментами.
Вы можете оказаться на распутье. Но никто не сделает выбор за вас, все в ваших руках. В поиске счастья и гармонии вам следует верить в свои силы и строить крепкие отношения с людьми вокруг вас. Вы сможете встретить настоящих друзей, рядом с которыми вы начнете новую жизнь.
Ранее уже стало известно, что три знака Зодиака получат щедрую награду от Вселенной за все свои страдания.
Также мы рассказывали, что только эти знаки Зодиака сказочно разбогатеют и осуществят свои мечты до конца февраля.