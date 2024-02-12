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Эти знаки Зодиака получат немало подарков на День влюбленных

Кто получит презент 14 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

14 февраля женщины, рожденные под четырьмя знаками Зодиака, получат больше всех подарков. Они услышат комплименты и могут начать отношения с теми, кто им действительно нравится.

Кому повезет на День влюбленных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Весы

В этот день вы сможете насладиться вниманием от друзей, коллег и людей, которые вам нравятся. Вас ждут романтические приключения, подарки и комплименты. Женщинам этого знака Зодиака могут признаться в чувствах, кто-то решит решиться на серьезные решения.

Водолей

В День влюбленных вы можете получить невероятный подарок от любимого человека. Более того, вы можете получить валентинку от того, кто давно скрывает свои чувства. Вас ждет немало приятных сюрпризов. Но воздержитесь от импульсивных решений и думайте в первую очередь головой, а не сердцем.

Скорпион

Женщины, рожденные под этим знаком, будут ошарашены. Вы наконец-то поймете, что вас любят и ценят. Принимайте комплименты и гоните прочь все комплексы. Посмотрите в зеркало и поймите, что вы прекрасны. И когда вы начнете себя любить, это начнут делать все вокруг.

Лев

Вы можете получить много подарков в День влюбленных. Но будьте готовы к тому, что вам придется кого-нибудь разочаровать. Не следует играть на эмоциях других, говорите правду, если вы не испытываете симпатии. Взаимность и искренняя любовь - это, что вы должны получить, поэтому ищите "своего" человека.

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