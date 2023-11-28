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Эти знаки Зодиака накроет волной счастья до конца 2023 года

Эти знаки Зодиака обретут счастье до конца 2023 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на конец года обещает волну удачи и счастья сразу нескольким представителям зодиакального созвездия. Их в последний месяц ждут радостные события в личной жизни и в сфере финансов.

Для кого из знаков Зодиака декабрь окажется самым счастливым периодом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

Вы четко понимаете, чего хотите. Однако бывают моменты, когда вам сложно собраться с решимостью, необходимой для воплощения своих идей в жизнь. Прошлый негативный опыт заставил вас потерять веру в мужской мир и заставил задуматься, а стоит ли открывать свое сердце.

Однако вас ждет период, который послужит катализатором, чтобы снова принять уязвимость и приветствовать новых людей в своей жизни. Вы даже можете обнаружить, что делаете первый шаг, вопреки своим ожиданиям. Звезды вам придадут много смелости, вселяя в вас глубокое чувство силы и уверенности.

Используйте этот этап, чтобы воспользоваться каждой возможностью, которая появится на вашем пути. Даже тем, кто уже сейчас в отношениях, ближайший месяц принесет успех в делах сердечных. Любовь предполагает союз "ты", "я" и "мы". Вам придется искать баланс между разными аспектами личной жизни.

Рак

В ближайшие недели космические энергии будут уделять особое внимание вашим мыслям и идеям, позволяя понять, как вы можете активно формировать свою личность. А сердце возьмет на себя более важную роль в вашей жизни, так как вы станете более внимательны и настроитесь на собственные желания. Вам стоит улучшить свои навыки слушания, а не пытаться доминировать в каждом взаимодействии.

Обращайте внимание на язык тела окружающих и это позволит вам стать более гармоничными со своим внутренним голосом. Найдите минутку, чтобы отключиться от шума своего разума и по-настоящему прочувствовать, чего желает ваше сердце. Это осознание будет иметь огромное значение в вашей личной жизни и отношениях.

Вы сможете открыть для себя новые чувства, которые откроют потенциал для долгосрочных отношений. Люди вокруг начнут вас считать привлекательной и позитивной личностью. Приготовьтесь к потоку комплиментов и похвал от вашего круга друзей.

Стрелец

В последнее время вы заметили растущее желание сохранять контроль над разными аспектами своей жизни. Вам неприятно, когда что-то происходит без вашего согласия, так как это заставляет чувствовать себя бессильным и уязвимым. Для вас важно избегать любого проявления беспомощности или слабости, так как это может быть весьма унизительно.

Но в делах сердечных осуществлять полный контроль оказывается непросто. Любовь часто ускользает от нашего понимания, и отвержение становится неизбежным аспектом игры. В прошлом вы были склонны к сдержанности и изо всех сил пытались полностью погрузиться в романтические отношения. Но по мере приближения конца года, вы добьетесь успеха в отказе от контроля.

Отпустить ситуацию станет легче и такое изменение отношения может удивить не только ваших друзей, но и вас самих. С этим вновь обретенным чувством освобождения появятся новые возможности, которые могут привести к возникновению романтических отношений. Приход любви в вашу жизнь наполнит вас глубоким позитивом и значительно поднимет настроение, станет настоящим источником радости.

Ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака накроет удачей в последние дни ноября.

А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака 2024 год подарит счастье.

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