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Эти знаки Зодиака в апреле смогут вернуть потерянное: не исключены "танцы на граблях"

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Четверг 06 апреля 2023 06:29
Эти знаки Зодиака в апреле смогут вернуть потерянное: не исключены "танцы на граблях" Эти знаки Зодиака возобновят отношения с бывшими партнерами (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на апрель 2023 года говорит о том, что некоторые представители зодиакального созвездия смогут вернуть то, что было давно утрачено. И в данном случае, речь идет о личных отношениях и близких людях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут в середине весны восстановить отношения со своими бывшими. Об этом пишет Meta.

Овен

У вас есть все шансы случайно встретиться со своей прошлой любовью. И между вами сразу же вспыхнет искра - именно та самая, которая была в самые лучшие ваши моменты. Разойтись снова в разные стороны и удержаться от общения будет очень сложно.

С одной стороны, такая ситуация сделает вас снова счастливыми, а с другой - она вызовет у вас неоднозначные чувства и страхи. Вы будете переживать, что снова не сойдетесь в тех вопросах, из-за которых расстались с партнером в прошлый раз.

Скорпион

Представители этого знака сами будут искать встреч с бывшим партнером, так чувства совсем еще не остыли. Судьба будет благосклонна к Скорпион и в апреле осуществить задуманное получится.

Ваш партнер будет готов возобновить отношения, если почувствует, что вы действительно уже изменились. А если Скорпионы так и не сделали выводы, то им стоит держаться подальше от своих бывших.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака важные изменения в жизни принесет Полнолуние.

А также мы рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака лето 2023 станет самым счастливым периодом.

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