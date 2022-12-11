Эти знаки Зодиака ждут проблемы в декабре: кому не повезет

Гороскоп на декабрь расскажет о знаках Зодиака, у которых возникнут серьезные затруднения. Им следует быть сосредоточенными, ведь у них могут возникнуть проблемы на работе и личной жизни.

Козерог

Середина декабря для этого знака Зодиака будет непростой. Этому знаку придется приложить дополнительные усилия, чтобы достичь своих целей на работе.

Сталкиваясь со всеми этими ежедневными проблемами, Козерог будет чувствовать себя разочарованным и истощенным. Ему будет тяжело сосредоточиться на главном, чтобы минимизировать вред и снять напряжение на работе.

В семейном плане этот знак Зодиака будет стремиться разрешить конфликт и наладить отношения с любимым человеком. Однако всяческие испытания не сломают этот знак до конца года.

Рак

Рак будет чувствовать себя переутомленным и истощенным, иногда даже тревожным. Весь месяц ему придется заниматься делами. Однако, в результате он не сможет добиться всех ожидаемых результатов на профессиональном уровне.

Это может даже привести к значительным задержкам и создать еще большие трудности. Чтобы как можно быстрее восстановить ситуацию, Рак будет принимать поспешные решения, которые принесут еще большие проблемы.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиаку не повезет вдвойне, ведь у них возникнут проблемы на работе, а поддержать их будет некому. А все потому, что Рыбы поссорятся со второй половинкой.

Астрологи советуют избегать острых углов, взять на себя ответственность за сглаживание неприятных ситуаций, иначе это может в будущем отразиться на дальнейших отношениях с боссом и любимым человеком.