RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти знаки зодиака ждет удача уже завтра-послезавтра: у кого будут веселые выходные

Кого из знаков Зодиака ждет удача на выходных 16-17 марта (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на ближайшие выходные расскажет, у кого из представителей зодиакального созвездия будут очень удачные и веселые дни. Их ждет удача, везение и много приятных минут.

Для кого из знаков Зодиака ближайшие выходные будут хорошими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SlovoFraza.

Овен

В эти выходные вы почувствуете прилив энергии, ваши действия будут решительными и это позволит вас осуществить что-то давно задуманное. Возможно, вы найдете новые идеи или подходы к решению какой-то проблемы и это принесет удачу в профессиональной или личной сфере. Встречи с друзьями станут источником вдохновения.

Лев

Вы можете наткнуться на неожиданные возможности в области работы или карьеры, что принесет вам удачу. Также вам захочется уделить время спорту или творческому хобби, а это придаст уверенность и позволит почувствовать себя более уравновешенно. Встречи с друзьями или родными станут источником радости, вы сможете получить поддержку или важный совет.

Дева

Практичность и организованность помогут вам справиться со сложными задачами в ближайшие дни. Вы найдете удовольствие в выполнении рутинных задач и обязанностей, а это принесет вам уверенность. Уделите больше внимания своему здоровью и заботе о себе, чтобы набраться сил и энергии перед новой рабочей неделей.

Весы

Прилив креативной энергии и вдохновения вас накроет в эти в эти выходные и это поможет в осуществлении творческих проектов или реализации новых идей. Также вам захочется уединиться для саморефлексии и чтобы разобраться в собственных чувствах и мыслях, принять важные решения. Посещение мероприятий подарит вам новые интересные знакомства.

Скорпион

Вы на этих выходных обнаружите новые источники вдохновения и энергии, которые помогут вам в достижении личных и профессиональных целей. Вас ждут неожиданные изменения в жизни, которые принесут удачу и радость. Семейные мероприятия или встречи с родственниками дадут удовлетворение и гармонию. При принятии решений используйте интуицию и чувствительность.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака