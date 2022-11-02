Эти знаки Зодиака ждет невероятная удача в ноябре: кто оказался в списке счастливчиков

Телец

Тельцам везти будет почти весь месяц, но особенно счастливыми они будут до 16 числа - пока Венера не перейдет в знак Стрельца. Им будет проще принимать важные решения, а плохое настроение и негативные мысли будут обходить их стороной.

В конце осени Тельцам удастся улучшить свое настроение, обрести мотивацию, стать спокойнее и вдумчивее. Марс не станет им мешать в важных делах и есть шансы захватить лидерство в разных сферах.

Рак

Представителей этого знака астрологи называют самыми удачливыми людьми ноября. На них не будет воздействовать негативное напряжение планет. Раки станут привлекательными и спокойными и смогут проявить себя во всей красе.

Они лишатся эгоизма и раздражения, а врожденное упрямство не будет представлять для других людей вреда. Раки смогут уверенно двигаться вперед и одержать немало побед в конце осени - в любви, в работе и делах.

Рыбы

В ноябре Рыбам начнет везти буквально во всем во второй половине месяца, в первой могут быть незначительные поражения. Чтобы оставаться на высоте, им нельзя сворачивать с намеченного пути или отказываться от своих планов.

Если Рыбы проявят свою упорность, то получат мощный заряд бодрости, мотивации и сил. Важно - постарайтесь резко не менять приоритеты и планы, это может привести к фиаско. Займитесь получением новых знаний, например, языка.