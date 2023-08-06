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Эти знаки Китайского гороскопа будут преследовать неудачи в августе 2023

Кому не повезет по китайскому гороскопу (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Китайский гороскоп предупреждает, что некоторые знаки могут столкнуться с рядом проблем и неудач в августе 2023 года. Кому-то не повезет в личном, а кому-то - с деньгами или карьерой.

Об этом пишет YourTango.

Крыса

Годы: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Представителям знака советуют опасаться токсического воздействия окружающих. Поддержка лучшего друга или второй половинки поможет вам справиться с проблемами.

Ваша удача в этом месяце будет в значительной степени зависеть от вашего выбора. Правильные решения, принятые еще в июле, приведут к большим возможностям в августе 2023 года.

Обезьяна

Годы: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

В этом месяце не делайте ничего опасного, потому что ваши риски могут не окупиться. Вам могут мешать токсичные люди, поэтому будьте осторожны в общении со своим окружением.

У многих из вас усилится интуиция, так что стоит доверять внутреннему компасу, чтобы все сложилось как можно лучше в августе.

Собака

Годы: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Не торопитесь и будьте осторожны с финансами. В это время вам будет выгодно экономить деньги и быть внимательнее к своим расходам.

Вы можете нуждаться в эмоциональной или финансовой поддержке со стороны близких. Если вы ее получите, в вашей жизни все сложится хорошо.

 

Ранее мы писали также, каким знакам Восточного гороскопа повезет в августе 2023 года больше всех.

Также читайте, какие пары по знаку Зодиака имеют самую страстную любовь.

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