Эти запахи вызывают у кошек панику: не используйте их дома

Коты обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, благодаря которому различают тончайшие ароматы. Но эта суперспособность имеет обратную сторону: даже легкий запах может вызвать у любимца панику или стресс.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие ароматы лучше не использовать в доме, где живет кот.

Как работает кошачье обоняние

Кошачий нос имеет около 200 миллионов обонятельных рецепторов - в 40 раз больше, чем у человека. Он фиксирует не только запахи, но и феромоны, передающие информацию о других животных.

Во рту расположен дополнительный орган Якобсона, который помогает детальнее анализировать ароматы. Именно поэтому коты иногда открывают рот, поднимают губу и "нюхают" по-особенному.

Цитрусовые - главные враги кошек

Лимоны, апельсины, мандарины имеют сильные эфирные масла, которые резко раздражают кошачье обоняние. Их запах для пушистиков - почти как сирена тревоги.

Даже кожура цитрусовых в мусорке может напугать или заставить животное убежать. Не используйте освежители с цитрусовыми нотами, если не хотите вызвать панику у кота.

Кофе, бананы и специи

Кофе содержит более 20 ароматических веществ, раздражающих кошачье обоняние.

Банановая кожура напоминает им запах химикатов, что также вызывает неприятие.

Специи - гвоздика, корица, перец - имеют летучие вещества, которые сушат слизистую и вызывают неприязнь. Коты могут избегать кухни, если там часто готовят пряные блюда.

Коты имеют очень мощное обоняние, поэтому надо о нем заботиться (фото: Freepik.com)

Растения, которые пугают котов

Аромат лаванды, герани или табака не только неприятен, но иногда и токсичен для кошек. Эти растения могут вызвать головную боль, раздражение или даже отравление.

Если есть такие цветы дома, лучше держите их подальше от своего любимца. Даже сушеная лаванда в шкафу может вызвать у него тревогу.

Бытовая химия, уксус и спирт

Хлорка, аммиак, уксус и спирт имеют агрессивные запахи, которые коты не переносят. Они могут вызвать у животного головную боль, тошноту или одышку.

Пользуясь такими средствами, проветривайте помещение и не оставляйте флаконы в доступном месте. Никогда не распыляйте химию возле кота - это может быть опасно.

Как использовать эти запахи с пользой

Если кот дерет мебель или ходит мимо лотка, неприятные запахи могут стать вашим союзником. Например, цедра лимона или раствор уксуса отпугивает животное от нежелательных мест.

Также можно использовать эфирные масла в минимальных дозах - капните на ватный диск и положите в углу. Но помните: безопасность превыше всего - избегайте токсичных веществ и агрессивной химии.

Коты чувствительны к изменениям среды, особенно запахов. То, что кажется человеку приятным, для кота может быть стрессом. Создайте дома атмосферу, в которой ваш пушистик будет чувствовать себя спокойно и уверенно.