Когда ничего уже не помогает: как отучить кошку лазить по шторам и драть их

Красивые новые шторы с зацепками от когтей любимого пушистика - знакомая ситуация многим владельцам котов. Но есть самые эффективные способы, которые помогут защитить шторы и отучить кота драть их.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает простые лайфхаки, чтобы сохранить и нервы, и интерьер.

Почему кошки лазают по шторам

Коты - прирожденные исследователи, которые обожают подниматься на возвышенности. В дикой природе это помогает им лучше видеть добычу и прятаться от хищников. В домашних условиях высота - редкость, поэтому шторы становятся привлекательной альтернативой деревьям.

Также коты дерут ткань, чтобы ухаживать за когтями, тренировать мышцы или помечать территорию. Если котику скучно или не хватает игрушек, шторы могут стать "интересным" способом развлечения.

Обустройте кошке доступный подоконник

Часто коты лезут на шторы только для того, чтобы добраться до подоконника. Там они могут часами наблюдать за птицами, улицей или солнечными зайчиками.

Определите одно безопасное место на подоконнике, уберите оттуда растения, сдвиньте шторы и постелите что-то мягкое. Чтобы привлечь кота, используйте спрей с кошачьей мятой.

Доступ для подоконника должен быть для кота свободным (фото: Freepik.com)

Предложите альтернативу для лазания

Коты обожают высоту, поэтому установите высокую когтедряпку или кошачий комплекс. Так они смогут драть когтями что-то разрешенное и удовлетворять потребность в движении.

Чтобы поощрить любимца, нанесите на конструкцию спрей с кошачьей мятой. Расположите ее вблизи окна или места, где животное обычно начинает драть шторы.

Смените шторы или используйте защитные средства

Если кот не оставляет шторы в покое, попробуйте заменить их на жалюзи или рулонные. По ним лазить гораздо сложнее, поэтому животное быстро потеряет к ним интерес.

Также можно наклеить специальные клейкие полоски или прозрачный двусторонний скотч. Они создают дискомфорт при попытке зацепиться лапами. После нескольких неудачных попыток животное перестанет возвращаться к шторам.

Переключайте внимание игрой и уберите соблазны

Иногда причина - банальная скука. Проводите больше времени с котом: играйте в мячик, предлагайте новые интерактивные игрушки, дразнилки или туннели.

Уберите с подоконников растения и кормушки для птиц, которые привлекают внимание любимца. Вместо запретов, дайте коту интересную альтернативу и проявите терпение.

Коты нуждаются в активном отдыхе (фото: Pexels.com)

Используйте запахи, которые не нравятся котам

Коты не любят цитрусовые ароматы - это можно использовать в свою пользу. Обработайте пол или нижнюю часть штор спреем с лимонным или апельсиновым запахом.

Такой запах раздражает животное и снижает его интерес к шторам. Дополнительно аромат оставляет неприятный вкус на лапках, что еще больше отбивает желание возвращаться. Регулярное обновление аромата усилит эффект.

Подстригайте когти регулярно

Подстригание когтей поможет уменьшить желание кота царапать шторы. Это абсолютно безболезненная процедура, если делать ее правильно.

Если вы не имеете опыта, лучше обратитесь к ветеринару или грумеру. Регулярный уход за когтями - залог здоровья вашего любимца и сохранности штор.