Эти остатки продуктов категорически нельзя выбрасывать: их можно использовать повторно

Сокращение пищевых отходов является разумной идеей не только для планеты, но и для вашего бюджета. Некоторые пищевые отходы не стоит выбрасывать, ведь их можно использовать повторно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Кусочки хлеба

Остатки черствого или подсохшего хлеба можно превратить в панировочные сухари. Разрежьте остатки хлеба, лавашей, рогаликов и булочек на меньшие кусочки, а затем положите их в пакет, пока у вас не будет достаточно кусочков для панировочных сухарей.

Добавление цельнозернового хлеба или из семян делает смесь сухарей более интересной.

Положите кусочки хлеба в кухонный комбайн и взбивайте, пока не получите желаемого размера сухарей. Чтобы усилить вкус, можно добавить травы.

Остатки зелени

Часто остаются остатки свежей зелени, поэтому их не следует выбрасывать, а правильно использовать.

Опытные повара используют все части трав для приготовления пищи, включая мягкие стебли - просто нарежьте их.

Свежие травы, такие как розмарин, можно измельчить и смешать с оливковым маслом.

Кожица пармезана

Когда вы натерли весь сыр, то можно использовать еще и оставшуюся кожуру. Это позволит добавить глубину вкуса всем видам блюд.

Храните кожуру в пакете в холодильнике, а затем добавьте ее в кастрюлю, когда будете что-нибудь готовить.

Овощи

Если у вас остатки овощей, которые не успеете использовать, то продлите им жизнь. Из них можно приготовить салат или овощное рагу.

Что следует делать

Чтобы не приходилось выбрасывать еду, нужно совершать осмысленные покупки в магазине. Не стоит брать еду с запасом.

Необходимо покупать ровно столько продуктов, сколько вы и ваша семья сможет съесть. Ведь может быть так, что вы просто не успеете употребить все продукты до того, как выйдет срок годности.

К тому же свежие продукты гораздо более полезны, чем те, которые мы уже храним в течение определенного времени.

Не забивайте холодильник и шкафы ненужными продуктами. Единственный случай, когда можно покупать продукты с запасом, это когда вы уверены, что они не испортятся.