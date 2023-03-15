Эти три знака Зодиака скоро начнут жизнь с чистого листа: кого ждут важные перемены

Гороскоп на март обещает кардинальные перемены в жизни большинству представителей зодиакального созвездия. Однако только три знака Зодиака смогут начать свою жизнь с чистого листа именно в начале весны.

Телец

Благодаря транзиту Венеры в знак Тельца, представителей этого знака ждут интересные события в любовной сфере. Есть все шансы встретить свою вторую половинку и положить конец одиночеству, которое уже давно не покидало их жизнь.

Венера отвечает за все формы любви, поэтому Тельцы будут окружены любовью, заботой и начнут себя чувствовать желанными и нужными в семье, в кругу друзей и рядом с любимыми.

Возможны важные перемены и в профессиональной сфере. Новолуние 21 марта станет идеальным периодом, чтобы запустить новый проект, инвестировать, развиваться в своей сфере, получить повышение или прибавку в зарплате. Может начаться совершенно новый этап в жизни.

Дева

В ближайшие дни Девы научаться очень важному жизненному качеству - отпускать. Дело в том, что Девы всегда и во всем стараются все контролировать, и это вытягивает из них все силы и энергию. А еще Венера в Тельце позволит им изменить свои взгляды на романтические отношения - они повзрослеют и смогут вывести свою личную жизнь на новую орбиту.

Меркурий в Овне позволит Девам стать более смелыми в личных и профессиональных отношениях. Они смогут выразить свои потребности и четко установить нужные границы. Это позволит заслужить уважение окружающих и добиться невероятных успехов.

Новолуние 21 марта станет возможностью сделать новый старт в своей карьере, добиться профессионального роста, к которому Девы так давно стремились.

Лев

У представителей этого знака Зодиака совсем скоро произойдут позитивные перемены в жизни, которые позволят порвать со своим прошлым. Венера позволит им стать счастливыми в личной жизни и наполнит сердце любовью, а на жизненный путь Львов отправит человека, который будет соответствовать всем их ожиданиям. До конца марта они получат благословение планеты любви и чувственности.

Это заставит забыть все романтические разочарования прошлого и позволит направить всю энергию на совершенно новые впечатления.

В Новолуние Львы смогут начать с новой точки отсчета в работе, и они будут уверены в том, чем сейчас занимаются. Этот прилив уверенности позволит им двигаться вперед и освоить совершенно новый профессиональный опыт. Львы будут мыслить нестандартно, а целеустремленность позволит идти прямой дорогой к своей цели.