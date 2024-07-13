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Эти три знака забудут о печали. Выходные порадуют их чудесами

Каким знакам Зодиака улыбнется удача (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели счастье и чудеса подарят представителям трех знаков Зодиака немало поводов для радости. В субботу и воскресенье они смогут оставить весь негатив в прошлом.

Каким знакам Зодиака повезет на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Козерог

В субботу и воскресенье вам стоит уделить максимум внимания своей личной жизни. И если вы еще не встретили своего избранника или же не решились на начало серьезных отношений - Вселенная вам поможет.

Если же у вас уже есть любимый человек - обязательно порадуйте его. Устройте романтическое свидание или же пригласите партнера в путешествие. Проведите эти выходные незабываемо.

Скорпион

Чудеса, большие и маленькие, ворвутся в вашу жизнь. Вы сможете забыть обо всем плохом и начать двигаться вперед без страхов и опасений. Негатив останется в прошлом, не стоит бояться того, что неудачи снова вас настигнут.

Приложите максимум усилий для достижения успеха. У вас все получится, ведь вы стали главным счастливчиком  этих выходных.

Телец

В субботу и воскресенье вам точно не стоит отказываться от приключений. Ваша жизнь заиграет яркими красками, если вы решитесь отбросить свои же переживания. Не стоит зацикливаться на плохом, думайте лишь о хорошем. 

Вселенная подарит вам редкий шанс. И на этих выходных вы сможете реализовать все свои планы. А потому не теряйте времени - действуйте.

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