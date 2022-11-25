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Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

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Пятница 25 ноября 2022 20:46
Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат Гранат выбрать достаточно легко (фото: pixabay)
Автор: Василина Копытко

Спелый гранат или нет? Именно с таким вопросом мы частенько сталкиваемся в супермаркете при выборе этого вкусного и полезного фрукта.

Как правильно выбирать гранат и затем легко его почистить - читайте в нашем материале ниже.

Как выбрать гранат

Форма

Спелые гранаты не могут быть идеально круглыми. Выбирайте сплющенные, угловатые стороны, а не идеально округлые сферы.

Вес

Спелый гранат должен быть тяжелым как для своего размера - это признак того, что семена полны и сочные.

Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Спелый гранат (фото: pixabay.com)

Как почистить гранат

Отрежьте острым ножом часть нижней части граната и положите его срезом вниз на разделочную доску.

Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Шаг №1 (фото: simplyrecipes.com)

Сделайте круговой надрез вокруг короны граната.

Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Шаг №2 (фото: simplyrecipes.com)

Затем проделайте около шести неглубоких вертикальных надрезов на внешней стороне граната.

Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Шаг №3 (фото: simplyrecipes.com)

Возьмите гранат и осторожно вскройте его.

Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Шаг №4 (фото: simplyrecipes.com)

Над миской очистите семена от кожуры и мембран.

Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Шаг №5 (фото: simplyrecipes.com)

Гранат лучше есть сразу или хранить охлажденным в холодильнике в герметичном контейнере в течение 3-4 дней.

Интересные факты о гранате

  • Гранатовый сок полезен при малокровии, отвар кожуры применяют при лечении ожогов кожи и расстройствах желудка.
  • Мякоть плода используют для приготовления салатов, гарниров, разнообразных соусов для блюд из рыбы и мяса, тонизирующих напитков. Плоды содержат много сахара, танина, витамина С.
  • Вблизи закарпатского города Виноградов на Черной горе есть плантация граната.

Раньше мы делились лайфхаками, которые помогут сохранить лимоны в течение нескольких месяцев.

Читайте также о том, как правильно хранить сушеные яблоки и груши, чтобы не было жучков и вкус останется насыщенным.

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гранат