Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат
Спелый гранат или нет? Именно с таким вопросом мы частенько сталкиваемся в супермаркете при выборе этого вкусного и полезного фрукта.
Как правильно выбирать гранат и затем легко его почистить - читайте в нашем материале ниже.
Как выбрать гранат
Форма
Спелые гранаты не могут быть идеально круглыми. Выбирайте сплющенные, угловатые стороны, а не идеально округлые сферы.
Вес
Спелый гранат должен быть тяжелым как для своего размера - это признак того, что семена полны и сочные.
Спелый гранат (фото: pixabay.com)
Как почистить гранат
Отрежьте острым ножом часть нижней части граната и положите его срезом вниз на разделочную доску.
Шаг №1 (фото: simplyrecipes.com)
Сделайте круговой надрез вокруг короны граната.
Шаг №2 (фото: simplyrecipes.com)
Затем проделайте около шести неглубоких вертикальных надрезов на внешней стороне граната.
Шаг №3 (фото: simplyrecipes.com)
Возьмите гранат и осторожно вскройте его.
Шаг №4 (фото: simplyrecipes.com)
Над миской очистите семена от кожуры и мембран.
Шаг №5 (фото: simplyrecipes.com)
Гранат лучше есть сразу или хранить охлажденным в холодильнике в герметичном контейнере в течение 3-4 дней.
Интересные факты о гранате
- Гранатовый сок полезен при малокровии, отвар кожуры применяют при лечении ожогов кожи и расстройствах желудка.
- Мякоть плода используют для приготовления салатов, гарниров, разнообразных соусов для блюд из рыбы и мяса, тонизирующих напитков. Плоды содержат много сахара, танина, витамина С.
- Вблизи закарпатского города Виноградов на Черной горе есть плантация граната.
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