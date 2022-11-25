Ці три поради допоможуть вам вибрати ідеально стиглий гранат
Стиглий гранат чи ні? Саме з таким питанням ми частенько зіштовхуємося у супермаркеті при виборі цього смачного і корисного фрукта.
Як правильно обирати гранат і потім легко його почистити - читайте в нашому матеріалі нижче.
Як обрати стиглий гранат
Форма
Найстигліші гранати не можуть бути ідеально круглими. Обирайте сплющені, кутасті сторони, а не ідеально округлі сфери.
Вага
Стиглий гранат повинен бути важким як для свого розміру - це ознака того, що насіння повне і соковите.
Стиглий гранат (фото: pixabay.com)
Як почистити гранат
Відріжте гострим ножем частину нижньої частини граната і покладіть його зрізом донизу на обробну дошку.
Крок №1 (фото: simplyrecipes.com)
Зробіть коловий надріз навколо “корони” граната.
Крок №2 (фото: simplyrecipes.com)
Потім виконайте близько шести неглибоких вертикальних надрізів на зовнішній стороні граната.
Крок №3 (фото: simplyrecipes.com)
Візьміть гранат і обережно розкрийте його.
Крок №4 (фото: simplyrecipes.com)
Над мискою очистьте насіння від шкірки та мембран.
Крок №5 (фото: simplyrecipes.com)
Гранат найкраще їсти відразу або зберігати охолодженим у холодильнику в герметичному контейнері протягом 3-4 днів.
Цікаві факти про гранат
- Гранатовий сік корисний при недокрів'ї, відвар шкірки застосовують при лікуванні опіків шкіри та розладах шлунку.
- М'якоть плода використовують для приготування салатів, гарнірів, різноманітних соусів до страв із риби та м'яса, тонізуючих напоїв. Плоди містять багато цукру, танін, вітамін С.
- Поблизу закарпатського міста Виноградів на Чорній горі є плантація граната.
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