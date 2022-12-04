Эти симптомы нельзя игнорировать: они не пройдут самостоятельно
Часто люди пренебрегают своим здоровьем и не обращают внимание на "сигналы", которые дает организм, ведь надеется, что все пройдет само по себе. Однако важно вовремя выявить "неоднозначные" симптомы, которые подает эндокринная система.
Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Грета Донча в Instagram.
Какие симптомы нельзя игнорировать
По словам врача, чаще всего жалобы касаются веса, щитовидной железы и сахара в крови.
Также эксперт назвала симптомы, на которые важно обращать внимание:
- Повышение АД в молодом возрасте, особенно когда это гипертонические кризы. Возможные эндокринологические причины: феохромацитома, гиперальдостеронизм и тиреотоксикоз;
- Тяга к соленой пище, которая сопровождается слабостью, уменьшением веса и изменением окраски кожи. Это может свидетельствовать о патологии надпочечников - Аддисоновой болезни (надпочечная недостаточность);
- Нефролитиаз - наличие камней в почках может быть симптомом гиперпаратиреоза;
- Снижение зрения. Это может свидетельствовать об опухоли гипофиза;
- Выраженная жажда, полиурия (частое мочеотделение) и рецидивирующие заболевания наружных половых органов. Все это может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови;
- Уменьшение роста более чем на 4 см с возрастом может свидетельствовать об остеопорозе;
- Судороги и тремор могут встречаться при тиреотоксикозе, повышенном уровне пролактина, гипопаратиреозе и инсулиноме.
Что нужно делать
Сначала в голове у человека появляются убеждения, "все пройдет", "ничего такого", "я не один/одна такая". Однако это не так.
Обычно симптомы не проходят, а лишь набирают обороты и дальше человек обращается ко всем возможным специалистам подряд, но не к эндокринологу. Именно этот специалист поможет решить проблему и улучшить самочувствие.
Раньше врач называли популярные лекарства, которые вообще не работают.
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