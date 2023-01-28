Эти шесть пород собак являются самыми опасными для человека

Почему некоторых собак можно считать злыми?

У некоторых собак агрессивное поведение может проявляться только в определенных стрессовых ситуациях или в связи с такими факторами, как порода, происхождение и воспитание, а также недостаток любви и привязанности, боль и страх.

Причины могут быть разные. Следует избегать обобщения породы и тщательно учитывать индивидуальность каждой собаки. Большие сторожевые собаки очень свирепы, потому что они защищают территорию.

Какие самые опасные породы собак?

Хотя на самом деле не существует породы собак, предназначенной для агрессии против людей, некоторые породы более склонны к агрессивному поведению, чем другие. Наиболее опасны ротвейлеры, питбули, акиты, чау-чау, доберманы и немецкие овчарки. Эти собаки могут быть очень агрессивными, если их окружение или хозяева находятся под угрозой.

Ротвейлер. Эта собака чрезвычайно свирепа и действительно страшна. 2000 лет назад ротвейлеры находились на службе у римской армии и сражались вместе с легионерами. Есть чрезвычайно послушные собаки этой породы, которые любят своего хозяина, но если им придется защищать его или его дом, они без раздумий нападут.

Питбуль. Это порода не жестокая, но плохо поддается дрессировке. Возможно, именно поэтому это одна из самых опасных пород собак в мире. Очень сильный, с чрезвычайно развитой челюстью, его можно обучить убивать как в собачьих боях, так и защищать территорию или дом. С другой стороны, если его научить нападать на человека, он будет атаковать все, что движется как человек. К сожалению, когда люди чувствуют страх, они убегают и поэтому в его глазах становятся добычей.

Порода питбуль (фото: wikipet.ru)

Чау-чау. Это древняя порода, происходящая из Китая. Китайский барельеф, датируемый 150 г. до н.э., изображает льва, преследующего собаку, похожую на эту породу. Чау-чау - великолепная сторожевая собака. Это очень красивый пес, но у него есть серьезный недостаток - он может легко разнервничаться. Это единственная собака, которая, когда сильно разозлится, кусает своего хозяина. Она трудно поддается дрессировке.

Доберманы - ласковые животные, это отличные, верные защитники и вообще опасны только для тех, кто угрожает их близким.

Доберман (фото: wikipedia.org)

Немецкая овчарка - известная своим умом, очень часто эта порода служит в полиции. Это животное, которое всегда ищет свой дом и свою семью.

Пес охраняет весь дом и любит заботиться о своих хозяевах. Тем не менее немецкие овчарки бывают свирепы, но только потому, что они подверглись жестокому обращению, обучены их владельцем атаковать или просто потому, что они голодны.