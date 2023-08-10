Эти простые способы помогут заморозить кукурузу на зиму: ее вкус не изменится

Как правильно выбрать кукурузу

Надо обязательно выбирать молодую кукурузу, потому что старая будет невкусной и слишком жесткой. Ее нужно почистить и промыть водой.

Также важно выбирать сочную и сладкую кукурузу. Определить ее вкус очень просто - достаточно попробовать несколько сырых зерен. Однако если кукуруза лежит более недели без холодильника, она теряет свою сладость.

Замораживайте целыми кочанами

Если хотите есть вареную кукурузу и зимой - можете заморозить ее целыми кочанами.

Надо положить кукурузу в кипящую воду, проварить 10 минут, затем охладить в ледяной воде, дать обсохнуть и сложить в пакеты или контейнеры.

Только после этого кочаны можно отправлять на хранение в морозильную камеру.

Когда они пригодятся, просто вскипятите воду, положите замороженную кукурузу и доведите до кипения, после чего варите еще 15-20 минут. К тому же вкус продукта вообще не изменится.

Как заморозить зерна кукурузы

Такой способ заморозки идеально подходит для приготовления супов, запеканок или детского питания. Отварите кукурузу до готовности, охладите и срежьте зерна.

Затем переложите охлажденные зерна в пакеты с застежкой или обычные полиэтиленовые пакеты и положите в морозильную камеру.

Кукурузу следует хранить в морозилке 8-12 месяцев. Ни в коем случае не допускайте размораживания, потому что если вы заморозите зерна во второй раз - они испортятся.

Чем полезна кукуруза

Кукуруза - это полезный продукт с богатым химическим составом. Также она оказывает положительное влияние на кишечник. Это происходит благодаря высокому содержанию волокон, которые содержит кукуруза.

Польза кукурузы для человека проявляется также для репродуктивной системы и снижения уровня холестерина. За это отвечает витамин В9, а его в вареной кукурузе достаточно много.

К тому же, такой продукт поддерживает здоровье нервной системы. Такое действие обеспечивается комбинацией витамина В6 и магния, содержащихся в кукурузе, особенно у молодой.