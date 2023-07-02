Эти простые лайфхаки помогут вам взять в путешествие много вещей

Обувь

Самую большую и тяжелую пару обуви наденьте в дорогу, особенно, если летите самолетом. Это освободит вам драгоценное пространство в сумке и облегчит вес. На ноги обуйте кроссовки или ботинки, а с собой возьмите еще 1-2 пары, полегче.

Одна цветовая гамма

Чтобы облегчить себе муки выбора одежды, выбирайте все элементы в одной цветовой гамме. То есть, условно - ваши брюки, юбка, блузка или кофта должны все между собой сочетаться, чтобы вы могли их комбинировать.

Выбирайте нейтральные оттенки, которые отлично сочетаются между собой. Так вы сможете составить больше разных комплектов, а разнообразить их можно с помощью аксессуаров.

Кроме того, такой подбор одежду позволит вам с легкостью сложить все в ручную кладь и обойтись без тяжелых чемоданов.

Скручиваем, а не складываем

Отличный способ сложить больше вещей в сумку или чемодан - это их не складывать, а скручивать, как бумагу. Можно каждую закрепить резинкой или небольшим пакетом. Так они займут значительно меньше места, у вас будет больше пространства в сумке, а еще - так одежда меньше мнется.

Бронируйте жилье со стиральной машиной

Для поездок на неделю и более старайтесь выбирать жилье, где есть стиральная машина или услуги прачечной поблизости. Это позволит вам взять с собой меньше вещей, так как вы всегда сможете их просто постирать. Заниматься стиркой во время отпуска или командировки - не самое приятное, но по факту, это позволит вам сэкономить место в чемодане и быть спокойными за то, что у вас все футболки будут чистыми.

Используйте любое пространство

У вас небольшая сумка, сумка с ноутбуком и женская сумочка? Отлично, используйте все свободные кармашки и складывайте вещи так, чтобы свободного пространства в сумках не было. Носки - в обувь, салфетки и косметику - по кармашкам. Сложите сначала основные и крупные предметы, а мелкие разместите в пустых пространствах.

Используйте дорожные органайзеры

Вы удивитесь, но органайзеры действительно помогают поддержать порядок внутри сумки и позволяют очень компактно сложить максимум вещей. Кроме того, эти органайзеры избавят вас от искушения сложить в сумку ненужные вещи.

Используйте вакуумные пакеты

Если вам приходится путешествовать зимой и в вашей сумки много объемных вещей, то стоит их упаковать в вакуумные пакеты. Эта технология позволит значительно уменьшить пространство, которое эти вещи занимают.

Зимнюю куртку или свитер сложите в пакет, откачайте лишний воздух с помощью ручного насоса. Сложите в сумку.

Четко и заранее узнайте, что входит в ручную кладь

Нет ничего хуже, чем узнать прямо в аэропорту, что ваш багаж выходит за параметры ручной клади. И вам придется доплатить за его перевозку в багажном отсеке.

Изучите заранее информацию на сайте авиакомпании и размеры ручной клади - у разных компаний они отличаются. Кроме того, проверьте внимательно информацию в вашем билете. Порой в нем четко указано, что в салон вы можете взять только сумку для ноутбука или женскую сумочку.

Легкие и не мнущиеся материалы

По возможности, выбирайте для путешествия одежду из легких тканей. Толстый вязаный свитер займет места столько же, сколько 2-3 толстовки из флиса. Нарядное красивое платье из плотного материала - столько же, сколько 3 воздушных и легких сарафана.

Если вы боитесь замерзнуть, то подбирайте одежду так, чтобы можно было ее носить в несколько слоев. Порой такой вариант дает больше тепла, чем один теплый свитер.

Замените полноразмерные вещи

Шампунь и гель для душа мы уже давно научились упаковывать в специальные дорожные бутылочки. Но этот подход можно использовать и для многих других вещей. Например, взять одну универсальную зарядку вместо нескольких отдельных. Вместо ноутбука взять планшет, вместо бумажной книги - электронную.

Классифицируйте вещи по важности

В любые поездки мы берем с собой часть вещей, без которых точно могли бы обойтись. И особенно сложно собрать минимум для ручной клади. Поэтому перед сбором чемодана стоит составить список всего, что вы хотите взять с собой.

Далее - хорошо подумайте над каждым пунктом и спросите себя, насколько вам важна эта вещь в поездке, как часто вы будете ее использовать, можно ли ее чем-то заменить, стоит ли купить такую же вещь на месте.

Выбор будет сложным, но минимум 30-40% из вашего списка останется дома, а ваша сумка или чемодан станут в разы меньше.

Верхняя одежда

Как и обувь, верхняя одежда занимает в сумках очень много места. Поэтому стоит надеть их на себя перед полетом. Лучше провести поездку или полет в верхней одежде или же после посадки в транспорт сразу снять - вы сможете убрать верхнюю одежду в отсек для ручной клади. В крайнем случае - сложите и положите себе на колени. Также стоит поступить и с пиджаками.

Средства гигиены

Этот лайфхак не самый бюджетный, но им стоит воспользоваться, если у вас совсем мало места в сумке. В пункте вашего назначения почти всегда можно купить шампунь, гель, зубную пасту или прокладки. А отсутствие этих предметов в вашей сумке значительно сэкономит вам место.

Выбирайте легкую сумку

Если у вас только ручная кладь или же задача - путешествовать налегке, скажите "нет" тяжелым сумкам и чемоданам. У многих авиакомпаний есть ограничения не только по размеру, но и по весу. И достаточно, чтобы ваша маленькая сумка весила не нужные 10 кг, а 12, чтобы вас заставили заплатить за багаж.

Лишние 1-2 кг обычно можно убрать за счет выбора другой сумки. Небольшой чемодан на колесиках весит около 2 кг, спортивные сумки и рюкзаки с металлической фурнитурой - также добавят веса.

Поэтому для ручной клади стоит выбрать совсем легкий рюкзак или сумку, которые не станут отнимать у вас 2 кг от веса ваших вещей.