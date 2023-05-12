Эти простые шаги помогут быстро улучшить работу кишечника: 9 советов от нутрициолога

70% нашего иммунитета формируется в кишечнике. Именно от разнообразия его микробиома зависит то, насколько наш организм будет здоров и сможет противостоять болезням.

О том, какие простые шаги помогут поддержать микробиом кишечника и улучшить его работу, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram .

Эксперт пишет, что в человеческом организме живет 2-3 кг бактерий, которые ответственны за настроение, поведение, иммунный ответ и внешний вид кожи. Поэтому важно, чтобы микробиом кишечника был разнообразен. Нарушение его баланса может существенно снизить иммунитет.

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