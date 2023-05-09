Эти профессии могут полностью исчезнуть к 2030 году (список)

Социально-экономические изменения в мире, быстрое развитие технологий и автоматизации могут привести к исчезновению некоторых профессий в ближайшее время.
О том, какие профессии, согласно данным Министерства труда США, станут неактуальными к 2030 году, а также на кого не стоит учиться, чтобы быть готовыми к этим изменениям на рынке труда, читайте в материале Styler ниже.
Кассиры
Банковские кассиры, кассиры в магазинах и другие должности, связанные с обслуживанием наличных денег, могут исчезнуть из-за широкого использования безналичных платежей и электронных кошельков.
Секретари
Традиционная роль секретаря или ассистента уже устарела. Технологические новшества и совершенствование программного обеспечения позволяют управлять большим количеством информации без участия человека.
Торговцы на фондовых биржах
Большинство операций на фондовых биржах уже сегодня выполняются с помощью автоматических торговых систем и роботов, что делает работу человека неэффективной.
Распространители рекламных материалов
С развитием Интернета и цифровой рекламы печатные рекламные материалы теряют свою актуальность.
Офисные работники
Офисные работники, занимающиеся рутинной работой, такие как регистрация данных, классификация документов и учет финансов, могут быть вытеснены компьютерами и программами искусственного интеллекта. Эти профессии уже переживают автоматизацию и вероятно, что эта тенденция будет продолжаться.
Журналисты
С массовым переходом к онлайн-публикациям, большинство изданий снижают затраты на физическое издание и переходят на цифровую платформу, что приводит к сокращению штата журналистов и репортеров.
Фотографы
С развитием технологий и возможностей съемки на мобильных устройствах, фотографы могут потерять значительную часть своего рынка.
Таксисты и дальнобойщики
В мире активно развивается производство автономных транспортных средств (машин-беспилотников), таксисты и дальнобойщики могут быть вытеснены с рынка труда. К 2030 году, скорее всего, компьютеры и системы GPS смогут управлять большим количеством транспортных средств, что снизит спрос на услуги таксистов и водителей грузовиков.
Работники склада
Развитие робототехники и автоматизации складов может привести к сокращению численности складских работников.
Фабричные работники
С развитием роботизированных производств, фабричные работники могут быть заменены роботами, которые способны выполнить определенные задачи без участия человека. Таким образом, фабричные работники могут быть вытеснены с рынка труда.
Конечно, это не означает, что профессии в перечне прекратят свое существование полностью, но спрос на них будет снижаться, и в перспективе это может привести к сокращению рабочих мест в этих сферах.
Вместе с тем, развитие новых технологий и искусственного интеллекта может открыть новые возможности для трудовой деятельности в других областях, таких как IT-технологии, медицина, биотехнологии и другие.
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