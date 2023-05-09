Эти профессии могут полностью исчезнуть к 2030 году (список)

Какие профессии могут исчезнуть к 2030 году

Кассиры

Банковские кассиры, кассиры в магазинах и другие должности, связанные с обслуживанием наличных денег, могут исчезнуть из-за широкого использования безналичных платежей и электронных кошельков.

Секретари

Традиционная роль секретаря или ассистента уже устарела. Технологические новшества и совершенствование программного обеспечения позволяют управлять большим количеством информации без участия человека.

Торговцы на фондовых биржах

Большинство операций на фондовых биржах уже сегодня выполняются с помощью автоматических торговых систем и роботов, что делает работу человека неэффективной.

Распространители рекламных материалов

С развитием Интернета и цифровой рекламы печатные рекламные материалы теряют свою актуальность.

Офисные работники

Офисные работники, занимающиеся рутинной работой, такие как регистрация данных, классификация документов и учет финансов, могут быть вытеснены компьютерами и программами искусственного интеллекта. Эти профессии уже переживают автоматизацию и вероятно, что эта тенденция будет продолжаться.

Журналисты

С массовым переходом к онлайн-публикациям, большинство изданий снижают затраты на физическое издание и переходят на цифровую платформу, что приводит к сокращению штата журналистов и репортеров.

Фотографы

С развитием технологий и возможностей съемки на мобильных устройствах, фотографы могут потерять значительную часть своего рынка.

Таксисты и дальнобойщики

В мире активно развивается производство автономных транспортных средств (машин-беспилотников), таксисты и дальнобойщики могут быть вытеснены с рынка труда. К 2030 году, скорее всего, компьютеры и системы GPS смогут управлять большим количеством транспортных средств, что снизит спрос на услуги таксистов и водителей грузовиков.

Работники склада

Развитие робототехники и автоматизации складов может привести к сокращению численности складских работников.

Фабричные работники

С развитием роботизированных производств, фабричные работники могут быть заменены роботами, которые способны выполнить определенные задачи без участия человека. Таким образом, фабричные работники могут быть вытеснены с рынка труда.

Конечно, это не означает, что профессии в перечне прекратят свое существование полностью, но спрос на них будет снижаться, и в перспективе это может привести к сокращению рабочих мест в этих сферах.

Вместе с тем, развитие новых технологий и искусственного интеллекта может открыть новые возможности для трудовой деятельности в других областях, таких как IT-технологии, медицина, биотехнологии и другие.