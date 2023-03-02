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Эти продукты разрушают иммунитет, а мы едим их почти ежедневно

Фото: продукты в супермаркете (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Разнообразие витаминов и минералов, полезных микроэлементов в рационе важно для укрепления иммунитета и поддержания здоровья каждого человека. Особенно актуальна забота о защите организма в зимне-весенний период, сезон вирусов и ОРВИ, при этом некоторые продукты могут подтачивать бронь нашей иммунной системы.

Об этом передает профильный Telegram-канал "Врач в кармане".

Специалисты выделили пять продуктов, что нередко могут присутствовать в ежедневном рационе, и которые уместно пересмотреть, чтобы поберечь иммунитет

  • Сахар и сладости

Они считаются основными врагами иммунитета. Сахар и сладости не только повышают уровень глюкозы в крови, но также не дают нормально усваиваться витамину С, который человек получает из фруктов и овощей.

  • Фастфуд

Фастфуды и полуфабрикаты усложняют работу желудка и кишечника. Это приводит к тому, что организм тратит свои силы не на защиту от вирусов, а "распыляется" на восстановление нормального пищеварения.

  • Алкоголь

Ко всем остальным тревожным особенностям, присущим алкоголю, его чрезмерное потребление перегружает печень, из-за чего замедляется процесс очищения организма, выведение из него токсинов и шлаков.

  • Белый хлеб

В составе белого хлеба есть вещества, которые снижают уровень Т-лимфоцитов и бета-клеток в организме, что негативно сказывается на иммунной системе человека.

Эксперты рекомендуют заменить белый хлеб на ржаной, цельнозерновой или гречишный.

  • Молоко и сыр

Молоко и сыр способны провоцировать образование слизи и затруднять отхождение мокроты, говорится в публикации.

Но тут важно отметить, что это не касается кисломолочных продуктов, так как кефир, йогурт и ряженка - напротив, содержат полезные лактобактерии, которые повышают защитные силы организма.

Напомним, перед этим нутрициолог назвала привычку современных людей, из-за которой падает иммунитет.

А также ранее врач-диетолог рассказала, какая популярная диета несет угрозу здоровью.

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