Эти продукты полезны для женского здоровья: включите их в рацион

Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Так они лучше усваиваются, чем из фармацевтических комплексов.
О том, какие продукты полезны для женского здоровья, рассказала нутрициолог Мария Повница в своем Instagram.
Жирная рыба и лен содержат ценные кислоты омега-3 которые важны для выработки гормонов репродуктивной системы. Также жирная рыба полезна для сердечно-сосудистой системы и для волос, кожи и ногтей.
Семена льна защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна способствуют нормализации уровня холестерина.
Яичные желтки содержат полезный холестерин, являющийся составляющей оболочки гормонов. Также они полезны для беременных, поскольку помогают снизить вероятность возникновения дефектов нервной трубки плода.
К тому же желтки полезны при расстройствах нервной системы, стрессах, заболеваниях пищеварительного тракта и печени.
Достаточная норма калорий и количества жиров - важно для регулярного менструального цикла. Потому что, при большом дефиците калорий или нехватки рациона именно полезных жиров, может наблюдаться сбой цикла.
Полезные жиры содержатся в оливковом масле, авокадо, оливках, семенах кунжута, подсолнухе, тыквенных семенах и т. д.
Кисломолочные продукты (кефир, сметана, ряженка) и квашеная капуста важны для поддержания хорошей бактериальной микрофлоры слизистых половых органов.
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