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Эти продукты полезны для женского здоровья: включите их в рацион

Какие продукты полезны для женского здоровья (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Так они лучше усваиваются, чем из фармацевтических комплексов.

О том, какие продукты полезны для женского здоровья, рассказала нутрициолог Мария Повница в своем Instagram.

Семена льна и жирная рыба

Жирная рыба и лен содержат ценные кислоты омега-3 которые важны для выработки гормонов репродуктивной системы. Также жирная рыба полезна для сердечно-сосудистой системы и для волос, кожи и ногтей.

Семена льна защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна способствуют нормализации уровня холестерина.

Яичные желтки

Яичные желтки содержат полезный холестерин, являющийся составляющей оболочки гормонов. Также они полезны для беременных, поскольку помогают снизить вероятность возникновения дефектов нервной трубки плода.

К тому же желтки полезны при расстройствах нервной системы, стрессах, заболеваниях пищеварительного тракта и печени.

Полезные жиры

Достаточная норма калорий и количества жиров - важно для регулярного менструального цикла. Потому что, при большом дефиците калорий или нехватки рациона именно полезных жиров, может наблюдаться сбой цикла.

Полезные жиры содержатся в оливковом масле, авокадо, оливках, семенах кунжута, подсолнухе, тыквенных семенах и т. д.

Кисломолочные продукты и квашеная капуста

Кисломолочные продукты (кефир, сметана, ряженка) и квашеная капуста важны для поддержания хорошей бактериальной микрофлоры слизистых половых органов.

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