Эти популярные игрушки опасны для детей: запомните их
Врачи часто сталкиваются с проблемой тяжелых травм у детей от некачественных детских игрушек. Иногда даже возникают смертельные случаи. Самыми опасными являются батарейки и игрушки с мелкими деталями.
Об этом сообщила педиатр Анна Кушнир в Instagram.
Какие игрушки опасны для ребенка
Игрушки для ванной
Такие игрушки практически невозможно нормально промыть, и влага, остающаяся после попадания воды внутрь, является идеальной средой для размножения бактерий и грибка.
"Когда ребенок играет, нажимая на игрушку, и вода из него попадает на глаза, уши, или же ребенок выпивает ее, это может вызвать инфекцию", - говорит врач.
Магниты
Даже два магнита, попадающих в желудочно-кишечный тракт, могут создать настоящую катастрофу. Силы, с которой они соединяются, достаточно для того, чтобы повредить стенки кишечника и крупные сосуды, что может быть смертельным.
Мелкие детали
Врач говорит, что до 5 лет наименьший размер игрушки или ее наименьшего компонента должен быть 3 см в диаметре и 6 см - по длине. Это очень важно для безопасности ребенка.
Батарейки
Также следует избегать игрушки, откуда ребенок может легко вытащить батарейки. Это опасно не только из-за риска вдавления, но и химического ожога и внутреннего кровотечения из-за жидкости в батарейке.
Игрушки со свободными лентами и веревками
Длина этих деталей на игрушке должна быть не больше 18 см. Все поэтому, из-за обвития есть риск удушения.
Антиквариат
По словам педиатра, правила безопасного производства игрушек начали появляться только в конце 1970-х годов. Свинец, кадмий, хром, барий - это токсичные элементы, которые находят в старых игрушках.
Шарики
Нельзя давать ребенку не надутые шарики, из-за высокого риска удавления. Даже если шарик наполнен воздухом, не оставляйте ребенка с ним наедине.
Повреждены
Важно, что любой видимый дефект на игрушке может представлять угрозу для ребенка. Малыш может раниться или подавиться кусками игрушки.
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