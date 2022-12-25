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Эти популярные игрушки опасны для детей: запомните их

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Воскресенье 25 декабря 2022 08:08
Эти популярные игрушки опасны для детей: запомните их Какие игрушки опасны для детей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Врачи часто сталкиваются с проблемой тяжелых травм у детей от некачественных детских игрушек. Иногда даже возникают смертельные случаи. Самыми опасными являются батарейки и игрушки с мелкими деталями.

Об этом сообщила педиатр Анна Кушнир в Instagram.

Какие игрушки опасны для ребенка

Игрушки для ванной

Такие игрушки практически невозможно нормально промыть, и влага, остающаяся после попадания воды внутрь, является идеальной средой для размножения бактерий и грибка.

"Когда ребенок играет, нажимая на игрушку, и вода из него попадает на глаза, уши, или же ребенок выпивает ее, это может вызвать инфекцию", - говорит врач.

Магниты

Даже два магнита, попадающих в желудочно-кишечный тракт, могут создать настоящую катастрофу. Силы, с которой они соединяются, достаточно для того, чтобы повредить стенки кишечника и крупные сосуды, что может быть смертельным.

Мелкие детали

Врач говорит, что до 5 лет наименьший размер игрушки или ее наименьшего компонента должен быть 3 см в диаметре и 6 см - по длине. Это очень важно для безопасности ребенка.

Батарейки

Также следует избегать игрушки, откуда ребенок может легко вытащить батарейки. Это опасно не только из-за риска вдавления, но и химического ожога и внутреннего кровотечения из-за жидкости в батарейке.

Игрушки со свободными лентами и веревками

Длина этих деталей на игрушке должна быть не больше 18 см. Все поэтому, из-за обвития есть риск удушения.

Антиквариат

По словам педиатра, правила безопасного производства игрушек начали появляться только в конце 1970-х годов. Свинец, кадмий, хром, барий - это токсичные элементы, которые находят в старых игрушках.

Шарики

Нельзя давать ребенку не надутые шарики, из-за высокого риска удавления. Даже если шарик наполнен воздухом, не оставляйте ребенка с ним наедине.

Повреждены

Важно, что любой видимый дефект на игрушке может представлять угрозу для ребенка. Малыш может раниться или подавиться кусками игрушки.

Ранее мы сообщали, что в Украине продают смертельно опасные игрушки, которые могут искалечить.

Также мы писали, как нужно вешать новогодние игрушки.

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