ua ru
Сб, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День Украинской Государственности 2023: когда отметим и почему в этом году праздник уникален

Новина українською →
Суббота 22 июля 2023 08:01
День Украинской Государственности 2023: когда отметим и почему в этом году праздник уникален Что означает День Украинской Государственности (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

День Украинской Государственности - официальный праздник, впервые отмечавшийся в 2022 году. Украинцы отпразднуют его 28 июля, но со следующего года дата изменится.

В чем суть праздника, и будет ли дополнительный выходной - узнайте в материале Styler дальше.

История праздника и его значение

Введение нового праздника инициировал президент Владимир Зеленский летом 2021-го, объявив об этом во время празднования 30-летия Независимости. Верховная Рада в конце мая 2022 года поддержала законопроект 257 голосами "за".

Призвание Дня Государственности - напомнить о связи ныне живых украинцев со многими поколениями нашего народа.

Праздник должен способствовать утверждению преемственности богатой истории Украинского государства, берущего начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

Будет ли 28 июля выходным

Во время основания планировалось, что День Украинской Государственности должен стать выходным. Однако полномасштабная война РФ против Украины изменила ситуацию.

В стране действует военное положение, поэтому дополнительные выходные отменены. А насладиться отдыхом украинцы смогут после нашей победы.

Почему в этом году праздник уникален

Дело в том, что День Государственности по замыслу должен совпадать с днем, когда чествуется память выдающегося творца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, то есть 28 июля.

Поскольку календарная реформа ПЦУ предусматривает смещение всех дат на 13 дней назад, со следующего года День Государственности будет отмечаться 15 июля. Верховная рада уже приняла такое нововведение.

Ранее мы писали о главных церковных праздниках августа 2023 года.

Также читайте о традициях всех трех Спасов в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине