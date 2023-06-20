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Эти пять вещей женщина никогда не простит мужчине

Что женщина не простит мужчину (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Мужчина может оскорбить женщину разными способами. И порой для этого достаточно одного неверно сказанного слова или поступка, который ее может унизить. Однако есть вещи, которые простить невозможно.

О том, что женщина никогда не простит мужчине - читайте в материале Styler

Предательство

К сожалению, женщин, которые готовы простить измену мужчине, гораздо больше, чем мужчин, которые готовы простить такую же вину.

Однако современные женщины не хотят быть вместе с теми, кто разрушил доверие в отношениях. Обычно это заканчивается разрывом.

Когда мужчина не защитил

Неважно, от чего именно мужчина не защитил женщину. Это не обязательно маньяк в темном переулке. Это может быть страшная собака, грубый продавец или охранник. Или, например, собственная родня, которая спокойно издевается над вами.

Даже если мужчина выдает якобы логические и правильные аргументы, типа: "Зачем мне лезть в скандал?", "Женщины сами разберутся", "Ты сама можешь за себя постоять". В таких случаях женщина чувствует себя ненужной и одинокой, чего она никогда не простит.

Сомнения в отцовстве

"А ты уверена, что это мой ребенок?" - самая идиотическая фраза, которую мужчина может сказать женщине. Или предлагать сделать генетический тест на отцовство.

Женщина воспринимает такие слова, как прямое обвинение в неверности. Подобное никогда не прощают.

Жадность

В таком случае речь не идет о том, что мужчина не хочет покупать новую модель смартфона или не дает деньги на сумочку из новой коллекции модного дизайнера.

Здесь речь идет о жадности в простых элементарных вещах. Отказ заплатить деньги за медицинскую услугу, которая значительно облегчит состояние - означает безразличие к боли.

"Зачем тебе вообще косметика, духи, белье?" - иногда эти вопросы тоже относят к жадности, если эти предметы действительно необходимы.

Отсутствие поддержки

Женщина всегда счастлива с мужем, когда он ее поддерживает. А вот постоянные упреки в том, что не обслужила, не приготовила обед, не погладила рубашку очень обижают ее.

К этому же если мужчина говорит такие фразы, типа "От чего ты устала, ты же с детьми дома сидишь!" или "Нет, я не буду сидеть с ребенком, это твоя обязанность" - все это четко указывает женщине, что она находится рядом не с партнером, а с деспотом.

Без поддержки мужчины она станет несчастливой и ему этого никогда не простит.

Раньше мы писали о том, почему мужчина не зовет замуж.

Также читайте, как точно понять, что отношения с мужчиной не имеют будущего

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