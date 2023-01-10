Эти признаки сигнализируют, что у вас проблемы с алкоголем

Провалы в памяти

Из-за значительного влияния алкоголя на мозг у человека могут происходить провалы в памяти. Чем-то это похоже на состояние похмелья, когда человек не может припомнить прошлый день. В повседневной жизни обычно это проявляется в мелочах. К примеру, трудно вспомнить моменты вчерашнего или позавчерашнего дня.

Отсутствие интереса к половой жизни

Известно, что алкоголь оказывает влияние и на репродуктивную систему организма. Из-за токсического воздействия на надпочечники алкоголь блокирует выработку андрогенов, обусловливающих половое влечение.

У мужчин, злоупотребляющих спиртными напитками, нет нормальных параметров спермограммы: им были свойственны разные нарушения, приводящие к мужскому бесплодию.

Избыточный вес

В одном грамме алкоголя чуть меньше калорий, чем в 1 грамме жира - 7 и 9 соответственно, если это сладкие напитки (вино, ликер, настойка), которые могут содержать сахар, то калорийность их на порядок выше.

В первую очередь от алкоголя выздоравливают, потому что он даже в небольших дозах очень сильно влияет на обмен веществ. Кроме того, повышается аппетит и желание есть все без разбора растет.

Алкогольная зависимость оказывает влияние на все сферы жизни человека (фото: Freepik)

Появление "пивного живота"

Это может угрожать как женщинам, так и мужчинам, поскольку "пивной живот" - это результат воздействия алкоголя на гормональную систему человека. Хотя все-таки чаще такое явление можно наблюдать у мужчин.

Из-за потери тестостерона, который в большом количестве имеет мужской организм, он начинает приобретать более женские черты: появляются полные бедра, руки, растет грудь и т.д.

Изменения в социальной жизни

Человек, злоупотребляющий многом алкоголя, начинает обманывать, срываться на близких, имеет финансовые проблемы и частые конфликты. Среди более серьезных признаков в социуме - это страх семьи перед потенциальным алкоголиком и распад супругов.

Изменения во внешнем виде

Мужчина является на людях неряшливым. Женщины с помощью макияжа могут некоторое время маскировать дефекты, однако со временем кожа становится тусклой, с сероватым оттенком. Контур лица становится менее четким из-за отеков под глазами.