Эти признаки должен знать каждый огородник: чем болеет рассада и как распознать проблемы
Рассада обычно еще слишком хрупкая, поэтому легко поддается воздействию патогенов. Иногда даже легкое увядание или изменение цвета листьев может свидетельствовать об опасном заражении.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых распространенных заболеваниях рассады и способах борьбы с ними.
Черная ножка
Это одно из самых распространенных грибковых заболеваний, поражающее рассаду на раннем этапе. Пораженный стебелек чернеет у поверхности почвы, образуется перетяжка, и сеянцы внезапно падают. Чаще всего страдают капуста, лук, клубника, реже - томаты и перец. Причинами являются повышенная влажность, низкая температура и загущенные посевы.
Спасти больные растения обычно не удается - их нужно уничтожить, а здоровые пересадить в отдельные стаканчики. Для профилактики почву перед посевом обязательно следует прокалить, а поверхность посева посыпать смесью песка и золы.
Черная ножка на рассаде перца (фото: Википедия)
Ризоктониоз
Это грибковая болезнь, которая преимущественно поражает корни, и долгое время остается незаметной. Корневая система покрывается рыжеватым налетом, а стебель темнеет и истончается под семядольными листьями. Листья приобретают сине-зеленый оттенок из-за поражения сосудистой системы. Чаще всего ризоктониоз поражает рассаду томатов, огурцов, перца и фасоли.
Больные растения нужно удалить, а здоровые пересадить в более прохладное, хорошо освещенное место. Предотвратить болезнь поможет предварительное прокаливание земли и дренажные отверстия в емкостях для выращивания.
Фузариоз
Фузариозное увядание очень опасно, ведь быстро передается соседним растениям. Сначала желтеют нижние листья, затем скручиваются и опадают, а поражение постепенно поднимается вверх. Часто на рассаде виден розовый налет - признак активной стадии грибка.
Основная причина - зараженные семена или почва, особенно при высокой влажности. Профилактика заключается в обеззараживании семян и термической обработке почвы перед посевом.
Фузариоз на нижних листьях (фото: Википедия)
Вертициллез
Вертициллез развивается медленно, но может вызвать хроническое увядание растения. Днем листья обвисают, а ночью восстанавливают тургор, что вводит в заблуждение. Впоследствии по краям листьев появляются бурые пятна, а между жилками - V-образные некрозы.
Возбудитель может сохраняться в почве до 15 лет, а также передаваться через семена. Развитию способствуют резкие перепады температуры, чрезмерный полив и недостаток света. Для профилактики нужно обеззараживать землю и избегать выращивания рассады в подозрительном субстрате.
Кила
Это специфическая болезнь, поражающая представителей семейства капустных: белокочанную, цветную, брокколи, редис, горчицу. Основной признак - увядание рассады без видимых поражений наземной части. На корнях образуются характерные наросты, которые мешают растению поглощать воду и питательные вещества. Болезнь активно развивается в кислой влажной почве.
Пораженные растения следует немедленно удалить и уничтожить, а участок не использовать под капусту несколько лет. Предотвратить килу помогает нейтрализация кислотности почвы и тщательная термическая обработка субстрата.
Наросты килы на корнях (фото: Википедия)
Как не допустить болезней рассады
Большинство грибковых болезней лечить сложно, а иногда - невозможно, поэтому главная задача садовода - предотвратить заражение. Почву и емкости для рассады следует тщательно обеззараживать, лучше - прокаливать в духовке.
Не забывайте о дренажных отверстиях, умеренном поливе и обязательном подсушивании поверхности почвы между поливами. Рассада должна получать достаточно света и тепла, иначе она ослабнет и станет легкой добычей для патогенов.
Не используйте кислый или бедный питательными веществами субстрат. А главное - не экспериментируйте с сомнительными советами: соблюдение агротехники - лучшая гарантия здоровья рассады.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua и Ogorod.ua, Википедия.