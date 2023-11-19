Эти методы не лечат. Флеболог объяснила, какие процедуры при варикозе являются пустой тратой денег

Среди украинцев до сих пор популярны методы устранения варикоза, которые тратят только средства и драгоценное время. Пока люди верят этим способам, болезнь прогрессирует и приближает серьезные последствия.
О том, какие процедуры не помогают вылечить варикоз, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram.
В слюне пиявок содержится много веществ и микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания и хроническое воспаление.
Эти средства лишь временно упрощают симптомы, но они не способны вылечить причину болезни.
"Эффективность этого метода не доказана научно. Препараты, которые вводятся капельницей, никак не влияют на варикоз", - говорит флеболог.
"Компрессионное белье нужно в период реабилитации, когда варикоз уже удален специалистом. Выбрать самостоятельно класс трикотажа будет сложно, его должен подобрать врач", - отмечает Гриншпун.
Избыточная масса тела из-за плохого питания нагружает венозную систему и может быть одним из факторов развития варикозной болезни.
"Чтобы привести себя в форму и спасти сосуды, читайте список продуктов, которые нельзя употреблять при варикозе", - говорит флеболог.
Следует исключить из рациона:
"Употребляйте больше растительной пищи - цветные овощи и фрукты содержат биофлаваноиды - вещества, которые укрепляют стенки сосудов", - советует врач.
Состояние пациента должно оценить врач, а затем назначить метод лечения. В определенных ситуациях рекомендуется операция - эндовенозная лазерная абляция. Обычно такие вмешательства длятся до 60 минут под местной анестезией. Все манипуляции производятся через проколы иглой, под контролем УЗИ.
"Эта процедура быстрая и безболезненная. Самое главное, что вам следует знать - после процедуры у ваших ножек начнется новая жизнь", - говорит врач.
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