Эти цвета принесут счастье 18 августа. Астролог раскрыла секреты успеха этого воскресенья

Прогноз астропогоды на 18 августа

Соловьева напомнила, что неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств остается актуальным.

Не следует забывать о ретроградности Меркурия. Не планируйте на этот день важные переговоры и другие серьезные дела. Также не рекомендуется заниматься домашними делами.

"Энергия суток способствует раскрытию источников знаний. Это день очищения мыслей, осознания и принятия. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала", - советует астролог.

"Может появиться тоска, печаль, меланхолия, спастись от которых помогут полезные дела и значительные физические нагрузки. Рекомендуется избавляться от ненужных знакомств и связей", - посоветовала она.

Гороскоп на 18 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

"18 августа - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новых дел, касающихся действия дневного светила: досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, романтических приключений.

Можно посещать концерты, шоу, представления. Астролог советует посвятить время своему хобби и любому творчеству.

"Используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, носите украшения из золота, полакомьтесь кусочками апельсина", - советует астролог.

"Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображение "короля животных" - величественного льва", - отметила она.