Эти цвета принесут проблемы 13 октября. Астрологический прогноз и советы на воскресенье
В это воскресенье, 13 октября, следует воздержаться от использования трех цветов. Все дело в том, что они способны подпитать негативное влияние Солнца.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные советы этого дня и составила полный прогноз на воскресенье.
Прогноз астропогоды на 13 октября
"Критический день. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Непродуманное использование энергий дня может вызвать боли в теле", - предупредила Соловьева.
"До вечера не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. После 16:55 начнется один из самых энергетически мощных периодов.
В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью", - пояснила она.
Все дела требуют максимального осознания, собранности и усердия. Очень важна повышенная осторожность в делах, астролог советует закончить все начатые дела до логического завершения.
Принимайтесь за работу только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим.
Гороскоп на 13 октября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на воскресенье
13 октября - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье.
Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:
- досуг с детьми
- разнообразные развлекательные и азартные игры
- выступления перед аудиторией
- романтические приключения.
Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.
"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - рассказала Соловьева.
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