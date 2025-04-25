Эти цвета призовут позитив и чудеса: полный прогноз на 25 апреля с главными правилами дня
Астрологический прогноз на 25 апреля обещает удачный период для победы над страхами. Кроме этого, наступает день Венеры.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как провести этот день, чтобы точно повезло.
Прогноз астропогоды на 25 апреля
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. День гармонии, осознания, победы над комплексами. Благоприятный период для творчества и интеллектуального труда", - рассказала Соловьева.
Также она дала советы на эту пятницу:
- нельзя проводить время наедине, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими
- воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня
- избавьтесь от инстинкта собственника
- возвращайте долги
- занимайтесь коллективными делами, помогайте другим
- можно посвятить время общению с детьми
25 апреля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".
"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - напомнила Соловьева.
"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики, зато уделите время любому творчеству", - резюмировала она.
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