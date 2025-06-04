Эти фильмы дарят настоящее летнее настроение: пересмотрите еще не раз

"Монте Карло"

Легкая романтическая комедия об исполнении желаний и приключениях. Грей, ее сводная сестра и лучшая подруга отправляются в долгожданный отпуск в Париж. Вдруг Грейс путают с богатой наследницей, что открывает перед девушками новые возможности для роскошного отдыха.



"Летний лагерь"

Три лучшие подруги воссоединяются в летнем лагере, что приводит к ряду неожиданных приключений и открытии. Ясно лишь одно: женщины до сих пор нуждаются друг в друге и летний лагерь напоминает почему.

"Джинсы-талисман"

Четыре подруги, которые с детства неразлучны, вынуждены провести лето порознь. На спасение их дружбе приходят волшебные джинсы. Они идеально подходят каждой из них и привлекают удачу.



"Лето - это маленькая жизнь"

Забавная история о жизни девочки-подростка, которая внезапно узнает семейные тайны. После потери бабушки ее представления о семье меняются. В то же время она переживает сложности первой любви, неуверенность и попытки понять, кто она есть на самом деле.



"Летние дни"

Четыре подружки переживают последние дни лета и детства. Уже скоро они начнут обучение в средней школе. Героини борются с суровой правдой взросления и отправляются в таинственное приключение.