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Эти документы должен носить с собой каждый украинец во время военного положения: полный список

Какие документы нужно иметь с собой на улице (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Введение военного положения в государстве вносит определенные коррективы в жизнь людей. Одним из них является обязательное наличие документов, удостоверяющих личность.

Что нужно иметь с собой, рассказал руководитель Львовского областного ТЦК СП Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.News.

Какие документы нужно иметь с собой

Во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, по которому можно идентифицировать его личность. Это может быть паспорт, студенческий билет, водительские права или єДокумент, сформированный в приложении "Дія."

Кроме того, мужчины от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Вместе с тем проверять документы могут не только у гражданских, но и военнослужащих, рассказывает Тищенко.

"Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица", - говорит он.

Что нужно брать с собой в военкомат

После получения повестки мужчина призывного возраста должен на назначенный час и день явиться в ТЦК и СП со следующими документами:

  • паспорт
  • идентификационный код
  • военно-учетный документ
  • медицинские документы
  • водительское удостоверение
  • информацию об образовании
  • документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью

С набором этих документов нужно явиться в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот в зависимости от звания отправит в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

Раньше мы рассказывали, что будет, если вы опоздаете в ТЦК по повестке.

А также читайте, как нужно действовать, если вас насильно тянут в военкомат.

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