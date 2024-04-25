Эти 6 приложений считаются лучшими для изучения английского языка

Duolingo

Возможно, одно из самых популярных приложений. Duolingo настоятельно рекомендуется новичкам. Тратя всего 20 минут каждый день, вы можете постепенно учить английский, играя в короткие игры. По разным темам вы можете выучить до семи новых слов по каждому уроку и получить очки навыков после завершения уроков.

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Babbel

Еще одно очень популярное языковое приложение, и не зря – оно очень эффективно, если вы хотите приобрести базовые разговорные навыки.

Основное внимание Babbel уделяется словарному запасу, поэтому вы сможете лучше понимать язык, а не просто запоминать слова. Уроки разделены по реальным темам, а это значит, что вы сможете быстрее начать понятный разговор.

Babbel (фото: Google Play)

FluentU

Это приложение уникально, поскольку использует интересные видеоролики из реальной жизни; такие как реклама и новости, чтобы превратить их в опыт изучения английского языка.

Вы погружаетесь в естественную культуру и, как и в случае с Babbel, можете сразу начать разговор на повседневные или более значимые темы. Изучение английского языка в том виде, в котором на нем говорят в реальной жизни, также поможет вам сформировать акцент носителей языка.

FluentU (фото: Google Play)

Rosetta Stone

Метод, который использует приложение, довольно уникален, поскольку Rosetta Stone не предоставит вам никаких переводов на ваш родной язык.

Это метод "холодного индейки", когда вы полностью погружаетесь в язык и нет другого выхода - кроме его изучения. Приложение включает в себя упражнения, которые помогут вам освоить основные слова, прежде чем переходить к составлению фраз и предложений.

Rosetta Stone (фото: Google Play)

Memrise

Целью Memrise является изучение английских слов больше, чем что-либо еще. Но его особенность состоит в том, что оно использует юмор, чтобы помочь вам запомнить рассматриваемые слова.

Если происходит какое-то смешное действие, вы наверняка это лучше запомните. Курсы Memrise также создаются и разрабатываются другими пользователями, что делает их действительно дружелюбными и реалистичными.

Memrise (фото: FlexSub)

HelloEnglish

HelloEnglish представляет собой приложение для разговорного английского языка. В нем есть несколько интересных функций, таких как интерактивные модули, где пользователь может проводить уроки с помощью игр.

Вы также можете развивать свои навыки чтения, письма и аудирования, используя двуязычный словарь.

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