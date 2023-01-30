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На эти четыре знака Зодиака свалятся проблемы и неудачи. Берегитесь!

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю, с 30 января по 5 февраля расскажет о четырех знаках Зодиака, на которые свалятся неудачи и испытания.

Кто они – эти "мученики", узнайте из материала Styler ниже.

Близнецы

Астрологи говорят, что Начало недели будет напряженным для Близнецов. Предстоит закончить срочные дела на работе, а также разобраться с домашними заботами.

Но есть и хорошие новости: с субботы вас ждут полный покой и отдых.

Дева

На вас свалится много работы и бытовых хлопот: в начале недели – связанных с родственниками, а в конце – с интерьером и "квартирными" вопросами.

Не исключено, что вам тоже придется решать финансовые проблемы и помогать родным.

Стрелец

Для Стрельцов наступает время монотонной и отнюдь не творческой работы. Вдобавок еще и довольно тяжелой.

Придется переделывать всю уже проделанную работу. Отдохнуть удастся в лучшем случае только в выходные.

Водолей

В начале недели вас ждет настоящий спектакль на работе: с криками и хлопаньем дверью. А вот среди недели – не менее эмоциональное выступление дома.

Попытайтесь не закипеть со всем этим, ведь в конце концов все будет хорошо.

Раньше мы писали, чтождет всех знаков древнеукраинского гороскопа.

Кроме того, читайте оГороскопе друидов на 2023 год.

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