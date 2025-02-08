Эти садовые деревья нужно успеть обрезать до марта: как это правильно сделать

Зимняя обрезка деревьев является важной процедурой, которая помогает поддерживать здоровье сада и способствует обильному урожаю. Важно правильно выбрать время для такой процедуры и придерживаться основных правил, чтобы не нанести вред растениям.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие садовые деревья стоит обрезать зимой и как правильно это делать.
Обрезка деревьев зимой - это не только возможная, но и полезная процедура. Важно выбрать правильный момент, чтобы не навредить растению. Оптимальное время для зимней обрезки - с конца января по март, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, но сильные морозы уже не угрожают их структуре.
При выборе дня для обрезки следует учитывать температуру воздуха: если на улице сильный мороз ниже -10°C, процедуру стоит отложить. Также не рекомендуется обрезать деревья в периоды резких потеплений с последующим похолоданием, поскольку это может негативно повлиять на заживление срезов.
Если дерево уже начало активно пускать сок, обрезку следует отложить до осени.
Зимняя обрезка лучше всего подходит для плодовых деревьев, поскольку она помогает сформировать крепкую крону, улучшить проветривание и стимулировать рост молодых побегов. В начале февраля рекомендуется обрезать:
Эти культуры хорошо переносят зимнюю обрезку, поскольку их ткани остаются устойчивыми к небольшим перепадам температур. Ближе к концу февраля можно обрезать абрикосы, черешни, персики и айву, поскольку они более чувствительны к холоду, и их обрезка требует более теплой погоды.
Методика обрезки фруктовых деревьев в целом одинакова, поэтому изучив правила для одного вида, можно легко применять их к другим. Основные этапы обрезки:
Для обрезки следует использовать только острый инструмент, чтобы избежать излишнего повреждения коры. Перед началом процедуры все ножи и пилы необходимо продезинфицировать, чтобы предотвратить заражение деревьев грибковыми или бактериальными болезнями.
Чтобы обрезка была максимально эффективной, следует соблюдать несколько правил:
Обрезка деревьев зимой - это не сложная, но очень полезная процедура, которая помогает растениям развиваться и приносить щедрые урожаи.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Homes and Gardens, Family Handyman.