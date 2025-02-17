Эти 7 продуктов на вашей кухне, скорее всего, уже просрочены. Но вы об этом не знаете

На вашей кухне, скорее всего, есть продукты, срок годности которых уже истек, но вы об этом даже не подозреваете! Специи, крупы, соусы - некоторые из этих запасов имеют долгий срок хранения, однако это не значит, что они не портятся.

Мука

Неоткрытый пакет муки обычно хранится около года. Однако, после открытия пакета, его лучше использовать в течение 6-8 месяцев. Если вы редко что-то выпекаете, возможно, стоит покупать меньшие пачки муки, чтобы потом не пришлось выбрасывать остатки.

Для того, чтобы открытая мука дольше сохраняла свежесть, ее можно переложить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике - там она может простоять до года. Обратите внимание на состояние муки перед использованием: если заметили признаки влажности, неприятный запах или следы вредителей - сразу отправляйте ее в мусорку.

Специи

Хотя специи не портятся в привычном понимании, они все же имеют срок годности, после которого начинают терять свой аромат и вкусовые качества. Обычно специи сохраняют свои свойства до 2-4 лет. Но чтобы приправки всегда радовали вас насыщенным вкусом, проверяйте их запасы хотя бы раз-два в год.

Эксперты советуют покупать небольшие объемы специй, особенно тех, которые используете нечасто - так вы уменьшите вероятность их просрочки и сохраните их вкусовые качества дольше.

Орехи

Орехи также не относятся к продуктам с неограниченным сроком хранения. После покупки орехи желательно употребить в течение 2 недель (максимум - 4 месяцев).

Чтобы продлить срок хранения, выбирайте очищенные орехи и храните их в холодильнике. Еще один полезный совет - держите орехи на видном месте в кладовой, чтобы не забыть о них и вовремя потреблять или использовать в кулинарии.

Масло

Если ваше оливковое или подсолнечное масло стоит где-то в глубинах кухонных шкафчиков более 6-12 месяцев, то, как бы это печально не звучало, пришло время вылить его и пополнить запасы. Ведь после открытия эти виды масла нужно использовать в течение трех-пяти месяцев.

При этом стоит отметить, что кунжутное, миндальное и прочее "экзотическое" масло может стоять открытым дольше. Но все равно обязательно проверьте срок годности, указанный на бутылке.

Кукурузная крупа

Если вы купили кукурузную крупу 12 месяцев назад или раньше, пришло время ее выбросить. Чтобы этот продукт не залеживался на полке, старайтесь чаще использовать ее в разных блюдах. А лучше - покупайте ее столько, чтобы хватило именно на то блюдо, которое вы готовите, не берите "про запас".

Консервированные помидоры

Из-за высокого содержания кислоты консервированные помидоры не хранятся так долго, как многие другие консервы с более низким уровнем кислотности. Согласно FoodSafety.org, даты "использовать до" или "лучше употребить до" менее важны, когда речь идет о консервах, если банка в хорошем состоянии (без вмятин, вздутия или ржавчины). Вместо этого старайтесь использовать консервированные помидоры в течение 12-18 месяцев с даты покупки.

Овсянка

Цельнозерновую овсянку следует употребить в течение четырех месяцев с момента покупки. Однако если вы покупаете большие запасы овсянки, и не уверены, что используете их вовремя, можно продлить срок хранения, поместив ее в морозильную камеру - там она может храниться до 8 месяцев. Перед приготовлением, овсянку нужно разморозить.

А вот уксус, кстати, - один из немногих продуктов, которые могут похвастаться почти неограниченным сроком годности. Даже если вы заметите незначительные изменения в цвете или осадок, уксус, скорее всего, будет оставаться безопасным для использования.

В общем, для поддержания порядка и свежести продуктов на вашей кухне, полезно проводить ревизию хотя бы дважды в год. Планируйте использование продуктов, отдавая предпочтение тем, что были куплены ранее, и храните их правильно - в прохладном, сухом и темном месте, в герметичных контейнерах.

Это поможет вам избежать лишних пищевых отходов и всегда иметь под рукой свежие и качественные ингредиенты для приготовления вкусных блюд.