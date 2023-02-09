Эти 4 вопроса нужно обсудить с человеком прежде, чем дать ему второй шанс: что нужно узнать

Взял ли человек ответственность за свои действия

Первый шаг - это понять, осознал ли ваш обидчик, чем именно он причинил вам боль. На что обратить внимание:

Ведет ли себя человек так, как будто ничего не произошло?

Обвиняет ли он вас в излишней чувствительности (эмоциональности, обидчивости)?

Принимает ли он свою ошибку и извиняется ли он за нее искренне?

Вам точно не нужно попадать в замкнутый круг эмоциональных манипуляций, когда ваш обидчик игнорирует ваши слова, заставляет вас думать, что вы делаете из мухи слона. В здоровых отношениях люди берут на себя ответственность, а не обвиняют друг друга.

Человек, который признает свои ошибки, показывает, что он готов к сотрудничеству, чтобы сохранить отношения и не боится показать свою слабость.

Вы можете простить этого человека?

Следующий этап - это сможете ли вы простить и забыть обиду. Важные вопросы:

Зачем вам давать человеку второй шанс?

Должны ли вы это делать после причиненной боли?

Ошибаться нормально и это свойственно абсолютно всем людям. Порой ошибки могут быть сложными и тяжелыми. А умение прощать порождает в людях чувство доброты и человечности. Если вы не хотите или не можете простить того, кто сделал вам больно, то задумайтесь о своих личных барьерах, которые мешают вам это сделать.

Спросите себя, понимаете ли вы, что заставило человека так поступить? Способны ли сопереживать ему и ждали ли вы прощения, когда сами поступили плохо?

Изменился ли ваш обидчик?

Чтобы двигаться дальше, нужно понять, изменился ли человек и растет ли он как личность. Человеку, который пытается меняться, важно чувствовать поддержку близкого человека. Если он осознал свою ошибку, раскаялся и готов двигаться дальше, то ваше участие в этом процессе будет иметь большое значение.

Если вашему бывшему партнеру или другу не хватает эмоциональной зрелости и поведение, которое привело к проблемам, продолжается, то не стоит впускать его снова в свою жизнь. Это сведет к нулю ваше эмоциональное исцеление и совместные усилия наладить отношения.

Вы сообщили человеку о своих новых ожиданиях?

По мере того как мы развиваемся, растем, меняются и наши потребности, а также желания. И то, что вас устраивало год назад, сейчас может оказаться неактуальным.

Психологи рекомендуют обсуждать свои ожидания с другими людьми. Они выделяют несколько здоровых ожиданий от отношений:

Взаимное доверие

Одинаковый уровень приверженности и вовлеченности в отношения

Эмпатия и принятие чужого опыта и эмоций

Признание ценности отношений

Взаимопонимание и готовность искать компромисс

Уважение к различиям

Умение давать второй шанс требует огромных душевных сил и смелости. Использовать эту способность стоит с умом. Делайте это только в том случае, когда чувствуете, что и вы, и другой человек, готовы приложить усилия.