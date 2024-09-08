Эти 10 вещей не стоит говорить детям, если вы на пороге развода

Обязательно убедитесь, что ваш ребенок знает, что ему разрешено выражать свои мысли и чувства о том, что происходит в жизни вашей семьи. Разговоры о разводе родителей могут быть очень сложными для ребенка, он может утратить уверенность, ориентировку.

Всегда нужно думать о том, как ваши слова повлияют на ребенка и иногда родители в своем обиде или гневе могут наговорить то, о чем потом будут жалеть.

Твоя мама всегда опаздывает

Любая критика второго родителя может нанести ребенку вред. Ребёнок может воспринимать это с оскорблением, винить себя в чем-то.

"Судья сказал мне, и это звучит правдиво: "Помните, ваши дети - это наполовину вы, а наполовину другой отец". Если я говорю что-то плохое о своей жене, я говорю что-то плохое о своем ребенке", - объяснил адвокат по семейному праву Рэндалл Кесслер.

Критика может быть оправданной, но все равно воздержитесь от ее выражения перед ребенком, иначе она может воспринять это так, будто вы его критикуете.

Кроме того, адвокат советует не поддерживать критику, которую может выразить сам ребенок. Не повторяйте негатив, с которым ребенок может прийти к вам. Найдите способ ответа, который не является критическим. Например: "Мама делает все возможное, чтобы не опаздывать" или "Мама придет сразу, как сможет".

Следует поставить цель говорить хорошие вещи о другом родителе, когда это возможно, помня, что ваш ребенок может считать это правдой о себе. И еще - вам может быть трудно умерить критику, но вы моделируете поведение своего ребенка в будущем. Помните об этом.

Папа и мама все еще любят друг друга

Это может запутать детей, которым трудно понять, что существуют различные виды любви и отношений между родителями. Они также могут допустить фантазий, что родители вернутся друг к другу и снова будут вместе.

"Сказать такое может быть "привлекательно", особенно, если вы и ваш бывший (или будущий бывший) уважаете друг друга и заботитесь вместе обо всех членах семьи. Но детям, скорее всего, будет трудно различить романтическую любовь от других видов. Они будут ставить вопрос о том, почему вы не можете остаться замужем", - объясняет психотерапевт Кейт Шарфф.

Она советует говорить детям что-нибудь более четкое. Например: "Мы больше не любим друг друга. Иногда такое случается со взрослыми, но родители не могут разлюбить своих детей. Мы будем жить отдельно, но будем вместе заботиться о вас" или "Мы больше не любим друг друга, но мы хотим поддерживать одно одного, чтобы быть для вас лучшими родителями".

Твоя мама забрала все мои деньги, потому…

Избегая критики второго родителя, убедитесь, что вы ничего не говорите такого, что могло бы подтолкнуть вашего ребенка к "конфликту лояльности".

"Исследование подтверждает лучшие результаты для детей, когда они крепко привязаны к обоим родителям. Таким образом, любая критика другого родителя будет восприниматься ребенком так, будто ему нужно решить, кто прав или неправ, кто виноват, а кто - обижен или жертва", - объясняет психолог Энн Бушо.

Родители должны дать понять своим детям, что им не нужно присоединяться к одному или другому отцу.

Да, мы останемся в этом доме после развода

Это может быть одна из первых вещей, о которых спрашивают ваши дети, и хочется немедленно успокоить их, но будьте осторожны, чтобы не давать обещаний, которые вы не сможете выполнить.

Зачастую бывает так, что дом или квартиру приходится продавать, чтобы урегулировать финансовую часть развода.

Сообщать детям, что этот вопрос еще не определен - нормально. Вы также можете заверить их, что вы ничего от них не скрываете, сказав что-то вроде: "У нас еще нет всех ответов на ваши вопросы, но когда получим, мы вам расскажем".

Я так скучаю по тебе, мне нужно было услышать твой голос

Приспособиться к соглашению о разделенной опеке будет сложно всем участникам. Шарфф советует не настаивать на многих контактах во время пребывания ребенка с другим отцом.

"Для некоторых детей регулярные проверки создают полезный эмоциональный мост. Но перед тем, как написать сообщение или позвонить по телефону, спросите себя: "Кому это нужно, мне или им?" и сосредотачиваются на своем здесь и сейчас", - объясняет психолог.

Она советует не переборщить с "я скучаю по тебе", или "позвони мне, если хочешь, даже ночью". Такое общение может вызвать или усилить тревогу, которую и так испытывает ваш ребенок.

Когда ребенок возвращается от другого родителя, лучше не слишком сильно расспрашивать о том, как они проводили время, поскольку это может поставить в неприятное положение ребенка.

Простой вопрос типа: "Хорошо ли вы провели время с папой?" например, может вызвать тревогу у ребенка. Они могут подумать: "Я говорю: "Да, мне было хорошо с папой", а ты не любишь папу, и ты сердишься на меня?".

С кем гулял твой папа вчера вечером?

Даже если кажется, что вы просто ведете непринужденный разговор, не просите ребенка стать источником информации. Это заставляет детей чувствовать себя так, будто их просят быть шпионами, отчитываясь каждому родителю о другом родителе.

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Вы также не хотите ставить своего ребенка в положение, когда он хранит тайны от другого отца, братьев и сестер. Это ускоряет взросление ребенка и они вынуждены взять на себя бремя того, что должно быть ответственностью взрослых.

"Родители используют своих детей в качестве доверенных лиц, когда дети эмоционально не готовы или недостаточно зрелы, чтобы справиться с этим", - подчеркивает Бушо.

Скажи маме, что я опоздаю во вторник

Даже если информация, которую вы просите сообщить, является нейтральной, вы не должны использовать своего ребенка в качестве посредника для передачи сообщения. Это перекладывает бремя плохого общения родителей на плечи детей.

Кесслер заметил, что он часто видит, как родители сообщают информацию о финансах таким образом: "Попросить папу купить тебе это, он может себе это позволить".

По его словам, это ставит детей в неудобное положение, а также может иметь обратный эффект, потому что дети в таких ситуациях учатся манипулировать каждым родителем и говорить: "Мама говорит, что ты должен заплатить за это".

Ты не хочешь жить со мной?

Большинство детей спросят, с кем они хотят жить, если возникнет спор об опеке. И это не то, о чем вам нужно спрашивать. Что еще более важно, это не вопрос, по которому вы должны иметь твердое мнение. Ваш ребенок должен знать, что вы будете уважать его выбор.

"Дайте совершенно четко понять, что все, что они выберут, хорошо. К примеру, подростку вы можете сказать: "Слушай, ты уже взрослая девушка. Тебе 15 лет. Я хочу быть с тобой честным. Я уважаю тебя, и уважаю твой выбор, и со мной все будет хорошо. И если ты предпочитаешь жить с мамой и посещать меня на выходных, это вполне нормально", - советует Кесслер.

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Не пытайтесь представить развод как позитив. Хотя развод может стать облегчением для всей семьи, если дома было много конфликтов, такие "бодрые" комментарии не соответствуют той грусти, которую испытывают ваши дети. Это их может смутить или смягчить подлинность их реакций. А еще это может помешать им обращаться к вам с утешением или ответами на свои вопросы.

Дети должны знать, что им разрешено грустить или слиться из-за развода и обсуждать эти чувства.

То же касается попытки замаскировать свою печаль. Многие родители переживают, что они будут плакать, обсуждая со своими детьми развод. И, скорее всего, именно так и будет, но психологи подчеркивают, что это нормально и не нужно пытаться сдерживать эти слезы.

"Искусственно смелое лицо будет иметь такой же эффект, как искусственно счастливое - это приведет к путанице. Даже если вы попытаетесь это скрыть, ваши дети будут знать, что вы расстроены, и они могут подумать, что ваше смелое лицо означает, что им тоже не разрешено выражать свою грусть из-за развода", - говорит Шарфф.

Буш советует говорить вещи, которые будут одновременно честными и обнадеживающими. К примеру: "Это грустно для всех, но мы все вместе это переживем".