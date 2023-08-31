Эти 10 простых советов помогут вам сохранить глаза здоровыми на много лет

Вашим глазам нужны регулярные осмотры у офтальмолога

Вам может казаться, что с глазами все в порядке. И порой человек не понимает, что может видеть лучше, пока проблему не обнаружит специалист.

А еще некоторые заболевания могут ухудшать зрение. Такие последствия обычно не заметны на ранних стадиях. Речь идет о глаукоме, диабетической ретинопатии (заболевание сетчатки глаза, которое развивается у диабетиков), возрастной дегенерации желтого пятна и так далее.

Как часто обращаться к врачу, зависит от вашего возраста и состояния здоровья. Взрослым 18-39 лет, у которых есть проблемы со зрением, стоит посещать офтальмолога каждые 2 года. Если у вас есть диабет - то стоит проверяться раз в год.

Нормальный уровень сахара в крови

Медики утверждают, что 90% случаев слепоты из-за диабета можно предупредить. И самое важное при диабете - своевременное обнаружение и контроль заболевания.

Узнайте свой семейный анамнез

Многие заболевания имеют наследственный характер. Например, глаукома или амавроз - временная потеря зрения в обоих или в одном глазу из-за недостаточного кровоснабжения сетчатки. Обязательно сообщите своему врачу о таких случаях в семье.

Контролируйте свой вес

Чрезмерный вес и ожирение повышают риск развития диабета, который часто становится причиной слепоты. По данным исследований, развитие глаукомы может быть связано с чрезмерным весом.

Откажитесь от курения

Эта вредная привычка вредит не только вашим легким, но и вашим глазам. Некоторые исследования связывают курение с повышенным риском развития некоторых заболеваний глаз. Например, возрастной дегенерации желтого пятна, катаракты, повреждения оптического нерва.

Используйте солнцезащитные очки

Носить очки - это не только стильно, но важно для защиты ваших глаз.

Используйте щитки или защитные очки при необходимости

При занятии спортом или некоторыми бытовыми делами, во время которых есть вероятность повредить глаза, носите защитные щитки или очки. Это защитить ваши глаза от посторонних предметов, пыли или химических веществ.

Дайте глазам отдых

Если вы много времени проводите за экраном или у вас есть потребность визуально концентрироваться на чем-то длительный промежуток времени, придерживайтесь правила 20-20-20. Каждые 20 минут смотрите на расстояние 6 метров (20 футов) на протяжении 20 секунд. Такая активность помогает снять напряжение в глазах.

Используйте контактные линзы только чистыми руками

Обязательно тщательно мойте руки перед использованием контактным линз. Мыть руки нужно непосредственно перед тем, как надевать или снимать линзы. Важно также дезинфицировать, заменять линзы и специальный раствор именно так, как указано в инструкции.

Сбалансирование питание - ключ к здоровью

Не существует чудодейственного продукта, который поможет избавить вас от уже появившейся болезни глаз. Но здоровое питание позитивно влияет на все функции организма, и на здоровье глаз, в том числе. Обязательно ешьте достаточно белка, сложных углеводов, овощей и фруктов.

Для глаз особенно полезна зелень, например, шпинат или листовая капуста. А еще рыба с большим количеством омега-3 жирных кислот.

Скриншоты