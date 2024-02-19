Этот обычный пищевой консервант может оказаться не таким безвредным, как мы думали

Исследователи из Чикагского университета и Университета Иллинойса пытаются выяснить, могут ли консерванты, предназначенные для уничтожения болезнетворных микроорганизмов в продуктах питания, наносить такой же вред нашей внутренней бактериальной среде.

"Низин, по сути, представляет собой антибиотик, который уже давно добавляют в нашу пищу, но то, как он может повлиять на наши кишечные микробы, недостаточно изучено. Несмотря на то, что это может быть очень эффективно в предотвращении загрязнения пищевых продуктов, оно также может оказать большее влияние на микробы нашего кишечника", - говорит микробиолог Женрун Чжан.

Принадлежащий к классу консервантов, называемых лантибиотиками, низин представляет собой белок, содержащий необычные аминокислоты, которые влияют на функции микробов, не причиняя прямого вреда животным. Здесь Чжан и его коллеги использовали генетические базы данных, чтобы приготовить шесть низиноподобных веществ, которые затем были протестированы в лаборатории против полезных и вредных бактерий из кишечника человека.

Каждый лантибиотик давал разные результаты, но все они воздействовали как на опасные бактерии (патогены), так и на микробы, которые помогают поддерживать здоровье кишечника (комменсальные бактерии).

На данный момент ученые не готовы заявить, что пищевые консерванты вредны для нашего желудка, хотя исследования показывают, что эти химические вещества могут влиять на здоровый микробиом кишечника.

"Это исследование является одним из первых, которое показало, что кишечные комменсалы восприимчивы к лантибиотикам и иногда более чувствительны, чем патогены. Учитывая уровень лантибиотиков, присутствующих в настоящее время в продуктах питания, весьма, вероятно, что они также могут повлиять на здоровье нашего кишечника", - добавил Чжан.

С годами добавки, такие как соль или алкоголь, были заменены более экзотическими ингредиентами как способ сохранить еду свежей и продлить ее срок хранения, по сути, предотвращая легкое распространение бактерий и плесени, вызывающих порчу еды.

И в последнее время появляется все больше исследований, предполагающих, что способы, которыми мы обрабатываем и обрабатываем нашу пищу, не приносят нашему здоровью никакой пользы. По крайней мере, стоит повнимательнее посмотреть на баланс хороших и плохих бактерий.