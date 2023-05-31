Этот знак Зодиака - самый редкий в мире: в чем его уникальность

Гороскоп расскажет, какой знак Зодиака считается самым редким в мире, ведь под ним рождается меньше всего людей. Почему так происходит, и в чем уникальность этих представителей зодиакального круга?
Об этом подробно в материале Styler далее.
Исследователи из США выяснили, что меньше всего в мире людей, принадлежащих к знаку Зодиака Водолей, таких всего 6,3%.
Второе и третье место по редкости занимают Лев (7,1%) и Стрелец (7,3%).
Далее от менее редких до наиболее распространенных рейтинг выглядит следующим образом:
Отметим, что такие рейтинги появляются время от времени и показатели варьируются. Но чаще всего именно Водолей возглавляет рейтинг самых редких знаков Зодиака в мире.
Это выглядит странно, ведь родившиеся под знаком Водолея люди были зачаты вероятно в период с 30 апреля по 28 мая, то есть весной. Время, которое считается наиболее "плодовитым".
Даты рождения Водолея: 20 января - 18 февраля
Это один из самых сложных и противоречивых знаков. Основные черты характера Водолея: изобретательность, независимость, преданность и непредсказуемость.
Водолеи - люди противоречий, яркие индивидуалисты, склонные к перепадам настроения. Представители данного знака имеют яркий темперамент, не выносят рутины и скучных обязанностей. Они очень свободолюбивы и независимы.
Мужчина-Водолей гуманный, имеет большую силу воли и лояльность. Они с рождения имеют развитую эмпатию, а потому готовы помогать даже малознакомым людям. Со всем этим Водолеев нельзя вынудить поменять свои принципы.
Среди недостатков мужчины-Водолия - повышенная возбудимость, недальновидность и сарказм. Легковозбудимая нервная система заставляет его сильно переживать даже из-за незначительных конфликтов. Представительниц противоположного пола Водолеи привлекают обаянием, любезностью и красноречием.
Женщина-Водолей привлекает своей удивительной легкостью в общении. Она может поддержать любой разговор и легко высказать мнение о чем угодно. Представительница данного знака очень любознательна, поэтому является источником самой разнообразной информации.
Этих женщин отличает изысканная внешность и острый ум. Креативные, решительные и любящие иногда даже шокировать публику.
В любви женщины-Водолии очень романтичны, дружелюбны, отзывчивы и щедры. Они сексуально раскованы и точно знают, чего хотят от мужчин.
Лучшая совместимость у Водолеев со знаками воздушной стихии Близнецами и Весами. Также они хорошо совместимы со Стрельцом и Овном.
Худшая совместимость у Водолея - с Тельцами и Скорпионами.
Интересно, что гении чаще всего рождаются под знаком Водолея. А еще их часто относят к самым скромным знакам, имеющим самые специфические вкусы.
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