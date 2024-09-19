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Этот заменитель мяса стремительно набирает популярность. Но полезен ли он для организма?

Фото: Чем полезен организму сейтан (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Сейтан - это заменитель мяса, или еще его называют пшеничное мясо. Продукт производится из пшеничного белка - глютена, смешанного с водой (и специями) после термической обработки.

Полезен ли вообще такой продукт - читайте на РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать о сейтане

Сочетание глютена и воды само по себе не имеет вкуса, его получают с помощью подходящих добавок. Хотя не все это отдают себе отчет, пшеничный белок содержится в большинстве мясных и колбасных изделий растительного происхождения, а также в гамбургерах и других видах неясных блюд.

Хотя сейтан является традиционным продуктом восточноазиатской кухни, где его производство было задокументировано еще в шестом веке нашей эры, он никогда не был так популярен, как сейчас, поскольку все больше людей соблюдают веганскую и вегетарианскую диету.

Пшеничный белок, получаемый путем вымывания крахмала из пшеничной муки, к сожалению, не является полноценным белком . Поскольку он не содержит достаточное количество всех незаменимых аминокислот, он считается белком низкого качества. В глютене отсутствует лизин, но это соединение может поступать в организм с другими белковыми продуктами, особенно с бобовыми.

Поэтому ценнее могут быть продукты, которые также содержат соевый или гороховый белок. Заменители мяса сейтана, потребляемые в разнообразной веганской диете, также не должны быть проблемой, поскольку они содержат бобовые, тофу и соевое молоко, обеспечивающие недостающую аминокислоту.

Сколько калорий и белка в сейтане?

Сейтан богат белком и относительно низким содержанием углеводов, жира и калорий. В 100 г порции может содержаться 130-150 ккал и до 25-30 г белка, то есть больше, чем у говяжьей вырезки. В той же порции менее 10 г углеводов и менее 5 г жира. Это жир без холестерина и низкое содержание насыщенных жирных кислот.

В результате переработки пшеничная клейковина теряет витамины, но сохраняет некоторое количество железа, кальция и других микроэлементов.

Полезен ли для человека сейтан?

Хотя чистый пшеничный белок является продуктом высокой обработки, сейтан, получаемый из него, может быть частью здорового питания. Это зависит от других ингредиентов, присутствующих в обработанном и домашнем продукте.

Самостоятельное приготовление из натурального сырья позволяет получить максимально полезный мясной продукт.

Однако влияние сейтана на здоровье вызывает споры, поскольку некоторым людям нельзя есть глютен.

Не рекомендуется в каких-либо количествах людям с целиакией, целиакией, при которой он вызывает воспаление, что приводит к повреждению кишечника. Противопоказаниями являются плохая переносимость глютена и (редко) аллергия на белок пшеницы.

Принципиально, что непереносимость может появиться при заболеваниях кишечного тракта. Поскольку глютен трудно усваивается, особенно если его потреблять в больших количествах, это может привести к расстройству пищеварения, ощущению тяжести, вздутию живота, отрыжке, метеоризму, газам и запорам.

При плохой переносимости это может способствовать диарее, боли в животе, сонливости, отсутствию энергии, раздражительности и симптомам депрессии. Хотя людям, хорошо переносящим глютен, не обязательно есть сейтан каждый день, но несколько раз в неделю он разнообразит рацион и дополнит его белком.

 

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В материале использованы данные с сайтов Healthline, Clinikally.

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