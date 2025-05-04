Этот весенний овощ надо есть всем: кладезь витаминов и всего 16 калорий

Редис - это хрустящий овощ с невероятно низкой калорийностью (всего 16 ккал на 100 г!), который не только придаст пикантности вашим блюдам, но и станет ценным источником витаминов и клетчатки для вашего здоровья.

Почему весной надо есть этот корнеплод - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Низкая калорийность - идеальный выбор для похудения и поддержания веса

Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки, редис имеет чрезвычайно низкую калорийность. Это означает, что вы можете наслаждаться его хрустящим вкусом и полезными свойствами, не беспокоясь о лишних килограммах. Добавление редиса в салаты, закуски или в качестве самостоятельного перекуса поможет вам почувствовать сытость без потребления большого количества калорий, что является ключевым фактором в процессе похудения и поддержания здорового веса.

Богатый источник витаминов и минералов

Несмотря на свою низкую калорийность, редис является ценным источником многих важных витаминов и минералов. Она содержит:

Витамин С

Мощный антиоксидант, который поддерживает иммунную систему, способствует усвоению железа и участвует в синтезе коллагена.

Витамины группы В (В1, В2, В3, В6)

Необходимы для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и производства энергии.

Калий

Важный минерал для поддержания здорового кровяного давления и работы сердечно-сосудистой системы.

Кальций

Необходим для прочности костей и зубов.

Железо

Участвует в транспортировке кислорода в организме и предотвращает развитие анемии.

Магний

Играет важную роль в работе мышц и нервной системы.

Регулярное употребление редиса поможет вам пополнить запасы этих важных нутриентов и поддержать общее здоровье организма.

Высокое содержание клетчатки для здорового пищеварения

Редис является прекрасным источником пищевых волокон (клетчатки), которые играют важную роль в поддержании здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка способствует нормализации перистальтики кишечника, предотвращает запоры, поддерживает здоровую микрофлору и способствует ощущению сытости. Включение редиса в свой рацион может положительно повлиять на ваше пищеварение и общее самочувствие.

Антиоксидантные свойства для защиты клеток

Редис содержит различные антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и другие фитохимические вещества. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами - нестабильными молекулами, которые могут повреждать клетки организма и способствовать развитию хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, помогает защитить клетки от повреждений и поддерживать здоровье на клеточном уровне.

Противовоспалительные свойства

Некоторые исследования показывают, что соединения, содержащиеся в редисе, могут обладать противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление в организме связано с повышенным риском развития многих заболеваний. Включение редиса в рацион может помочь уменьшить воспалительные процессы и поддержать общее здоровье.

Как лучше всего употреблять редиску

Редис - чрезвычайно универсальный овощ, который можно употреблять различными способами:

В свежем виде

Добавляйте нарезанный редис в салаты, овощные тарелки, бутерброды и закуски. Его хрустящий вкус и пикантная острота придадут свежести любому блюду.

В салатах

Редис прекрасно сочетается с другими весенними овощами, зеленью, огурцами, помидорами и заправками на основе масла или йогурта.

В качестве гарнира

Целые или разрезанные пополам небольшие редиски могут стать освежающим и низкокалорийным гарниром к мясным или рыбным блюдам.

В супах

Нарезанный редис может добавить пикантности холодным летним супам, таким как окрошка или гаспачо.

Запеченная или тушеная

Хотя в таком виде редис теряет свою хрусткость, его вкус становится более мягким и сладковатым. Его можно добавлять в овощные рагу или запекать вместе с другими овощами.

Маринованный

Маринованный редис - вкусная и пикантная закуска, которая может храниться в течение длительного времени.