RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта неделя подарит исполнение мечты трем знакам Зодиака

Какие знаки Зодиака завизжат от счастья (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя принесет не только начало лета. У трех знаков Зодиака могут вот-вот сбыться их самые заветные мечты. И это подарит немало счастья.

У каких знаков Зодиака вскоре сбудутся мечты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Рак

До конца этой недели один из пунктов в вашем списке заветных желаний может стать реальностью. Энергия будет бить ключом, вы с легкостью покорите любые вершины.

Начинайте планировать то, что так давно хотели сделать. Вы сможете насладиться жизнью и не переживать из-за того, что кто-то нарушит идиллию. Новых и очень приятных впечатлений будет немало.

Весы

Вскоре окупятся ваши добрые поступки. И если вы поддержали того, кто просил вас о помощи, то награда будет очень щедрой. Ваша мечта сбудется, подумайте о том, чего вы хотите больше всего.

Не отказывайтесь от новых возможностей. Берите от жизни все, радуйтесь и будьте благодарными. Не стоит стыдиться своих чувств и желаний, ставьте себя на первое место.

Водолей

Эта неделя позволит вам добиться успехов в карьере. И когда вы поймете, что способны реализовать весь свой потенциал. Делитесь идеями и выражайте свои мысли громко, не прячьтесь в чьей-то тени.

Будьте готовы к грандиозным победам. И если вы мечтаете о финансовой стабильности и работе, которая приносит удовольствие, то вскоре у вас будет возможность все это получить.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что кармическая удача ворвется в жизнь трех знаков Зодиака уже очень скоро.

Помимо этого, недавно стало известно, что четыре знака Зодиака получат шанс на счастье.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп