Об этом способе хранения лимона вы даже не слышали. Одна маленькая хитрость и он долго не испортится

Как правильно хранить лимон

Обидно, когда вы купили лимон к чаю, отрезали пару долек, а через несколько дней пришлось почти половину фрукта просто выбросить. Не стоит хранить его в контейнере, пакете или бумаге. Есть способ более простой.

Возьмите обычный стакан, желательно прозрачный. Налейте в него на 1/3 холодную питьевую воду. А потом опустите в нее лимон срезом вниз. Постарайтесь лимон зафиксировать так, чтобы он обязательно касался воды.

А потом просто поставьте этот стакан в холодильник. При хранении таким способом лимон не будет засыхать и на нем не появится плесень.

По необходимости лимон можно и нужно доставать, отрезать дольку, а потом снова погружать в стакан так, чтобы он касался воды. Если нужно - долейте в посуду холодную питьевую воду.

Стакан с водой поможет вам сохранить лимон свежим довольно долго.

А какой еще есть способ?

Кстати, если вы по какой-то причине не смогли его погрузить в воду или нет возможности сразу отправить лимон в холодильник, то используйте старый и проверенный способ - банку. Нарежьте лимон дольками, сложите в банку, добавьте немного сахара и воды.

Такой лимон отлично подойдет к чаю и простоит такая банка значительно дольше, чем вы бы хранили просто отрезанный лимон в холодильнике.