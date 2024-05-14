Этот способ поможет надежно отпугнуть мух во время жарки шашлыка

Все люди не в восторге от присутствия надоедливых мух в доме. Особенно они преследуют на пикнике, садятся на мясо и другую пищу во время жарки. Есть способ, который поможет отпугнуть мух во время жарки шашлыка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Как отпугнуть мух

Эксперт по садоводству Крис Боннетт рассказала, что те, кто любит барбекю знают, как могут раздражать мухи. Один из моих любимых способов отпугнуть насекомых - монета и вода.

Нужно наполнить 3-4 стакана водой, а затем бросить в каждый по несколько медных монет или других небольших предметов из меди. Нужно расставить стаканы вокруг барбекю или в месте, где вы едите на улице.

Солнечный свет отражается на монетах и воде и именно это сбивает с толку насекомых. Мухи думают, что монетки глаза другого насекомого, и это их отпугивает.

"Можно использовать спрей от насекомых, но никто не хочет, чтобы он попал на еду после разбрызгивания", - отметил Крис Боннетт.

Зажигание свечей с цитронеллой (капнуть около гнета) также поможет отпугнуть мух. Масло цитронелл является продуктом дистилляции двух видов трав и действует как природный репеллент от мух и комаров.

К тому же насекомые ненавидят цитронел, поэтому зажгите несколько свечей с цитронелой вокруг места отдыха. Это особенно эффективно действует для отпугивания комаров.

Ловушка из подручных средств

Ловушка для мух можно сделать даже из простой пластиковой бутылки. Для этого нужно разрезать ее на две части. В нижнюю налейте сладкую жидкость и накрой смесь верхней частью бутылки горловиной вниз.

Таким образом, мухи найдут путь в бутылку, но не смогут выбраться.

К тому же для отдыха на природе всегда можно приобрести палатку от насекомых, а дома поставить москитные сетки.

Это поможет снизить количество насекомых до минимума, ведь они просто не попадут в помещение или на территорию.