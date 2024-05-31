Этот продукт питания - абсолютный чемпион для сохранения молодости кожи

Роль питания в здоровье кожи

Несколько ключевых питательных веществ играют жизненно важную роль в укреплении здоровья кожи, и каждое воздействует на кожу разными способами:

Витамин А поддерживает производство и восстановление клеток кожи, что может помочь снизить появление морщин.

Витамин С способствует выработке коллагена, который необходим для поддержания эластичности кожи и предотвращения дряблости.

Витамин Е защищает кожу от свободных радикалов и может помочь снизить появление рубцов.

Витамин D поддерживает рост и восстановление клеток кожи. Он играет определенную роль в заживлении ран.

Белок необходим для производства коллагена, который предотвращает провисание кожи.

Антиоксиданты помогают защитить кожу от повреждения свободными радикалами, которые могут вызвать преждевременное старение и проблемы с кожей.

Омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить воспаление, что может помочь при заболеваниях кожи, связанных с воспалением, например, прыщах и экземах.

Еда №1 для здоровья кожи

Многие продукты, богатые питательными веществами, могут творить чудеса с кожей, если их включить в наш обычный рацион. Однако, если экспертам пришлось выбрать только один, то употребление жирной рыбы, богатой омега-3, например лосося, было одним из постоянно упоминавшихся продуктов.

Сертифицированный дерматолог Мариса Гаршик отмечает, что жирные кислоты Омега-3 также могут помочь повысить гидратацию кожи, что способствует увлажнению кожи.

Одно исследование подтвердило, что омега-3 помогает сделать кожу более эластичной. Лосось также является источником витамина Е, который помогает оградить кожу от повреждения свободными радикалами.

Жирная рыба - это суперпродукт для красоты кожи (фото: freepik.com)

Другие продукты, способствующие здоровой коже

Авокадо

Богат мононенасыщенными жирами, а также витаминами А и С, которые важны для поддержания сильных тканей и предотвращения сухости кожи. Добавляйте авокадо в салаты, мажьте им тосты или комбинируйте с красной рыбой.

Миндаль и миндальное молоко

Недавние исследования даже показали, что миндаль может снизить образование морщин. Попытайтесь дополнить утреннюю кашу миндалем и миндальным молоком или добавьте их в свою любимую полосу.

Шпинат и яичные желтки

Эти продукты богаты лютеином, каротиноидом, защищающим вашу кожу от повреждения ультрафиолетом, объясняет Тауб-Дикс. Приготовьте омлет из шпината, чтобы правильно начать свое утро.

Консервированные помидоры

Консервированные помидоры богаты ликопином, антиоксидантом, который помогает коже оставаться упругой и гладкой. Ликопин легче усваивается в отварных помидорах, чем в свежих. Используйте их в насыщенных овощами супах или рагу или приготовьте шакшуку, чтобы получить дополнительные преимущества от яичных желтков.

Морковь

Морковь содержит каротиноиды бета-каротин и ликопин, которые помогут защитить от солнечных лучей. Попробуйте их жареными или перекусите сырыми.

Апельсины и цитрусовые

Апельсины и цитрусовые обладают высоким содержанием витамина С, который поддерживает выработку коллагена, улучшает текстуру кожи и помогает уменьшить появление тонких линий и морщин. Кроме того, их легко взять с собой и очистить от шкурки, когда вы будете готовы наслаждаться.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит полифенолы, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут уменьшить риск повреждения кожи ультрафиолетовым излучением и способствовать выравниванию тона кожи. Также зеленый чай способствует хорошему пищеварению.